Три населені пункти потрапили під обстріл РФ, поранений пенсіонер – Синєгубов

Події 08:43   12.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Три населені пункти потрапили під обстріл РФ, поранений пенсіонер – Синєгубов Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР

Про те, де протягом доби “прилетіло” в Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок обстрілів Куп’янська поранений 78-річний чоловік, уточнив Синєгубов.

За добу ворог випустив по регіону:

▪️три БпЛА типу «Молния»;

▪️чотири fpv-дрони.

“У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Малий Бурлук)”, – додав начальник ХОВА.

Генштаб повідомив про 15 боїв, які йшли на Харківщині – де наступала РФ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
12.08.2025, 08:43
