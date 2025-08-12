Три населені пункти потрапили під обстріл РФ, поранений пенсіонер – Синєгубов
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
Про те, де протягом доби “прилетіло” в Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів Куп’янська поранений 78-річний чоловік, уточнив Синєгубов.
За добу ворог випустив по регіону:
▪️три БпЛА типу «Молния»;
▪️чотири fpv-дрони.
“У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Малий Бурлук)”, – додав начальник ХОВА.
12 Серпня 2025
