В горсовете показали, на каком этапе восстановление дома на Северной Салтовке
Пресс-служба Харьковского горсовета опубликовала фото восстановительных работ в многоэтажном доме на улице Соборности на Северной Салтовке.
В частности, на данном этапе коммунальщики монтируют металлические конструкции, которые в дальнейшем станут основой будущих стен.
«Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, в здании планируют восстановить разрушенные стены и ограждения балконов, отремонтировать кровлю, фасад, заменить инженерные сети в поврежденных квартирах и т.п», – уточнили в мэрии.
Напомним, ранее, в пресс-службе горсовета сообщали, что в 2025 году в Харькове за средства субвенции из государственного бюджета должны восстановить 14 многоэтажек. Это дома по ул. Натальи Ужвий, 72 (ЖК «ФЛОРА-12» и ЖК «ФЛОРА-13»), 88, ул. Ахиезеров, 4, ул. Непокоренных, 20/321, ул. Леся Сердюка, 16, 50, 54, ул. Кричевского, 37, 39, 41, 42, ул. Мироносицкой, 54 и ул. Соборности Украины, 236. Мэр Игорь Терехов отметил, что на капитальные ремонты этих многоквартирных домов предусмотрен миллиард гривен.
- • Дата публикации материала: 13 августа 2025 в 11:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина