У міськраді показали, на якому етапі відновлення будинку на Північній Салтівці
Пресслужба Харківської міськради опублікувала фото відновлювальних робіт у багатоповерховому будинку на вулиці Соборності на Північній Салтівці.
Зокрема, на цьому етапі комунальники монтують металеві конструкції, які надалі стануть основою майбутніх стін.
“Як повідомили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, в будинку планують відновити зруйновані стіни та огородження балконів, відремонтувати покрівлю, фасад, замінити інженерні мережі у пошкоджених квартирах тощо”, – уточнили у мерії.
Нагадаємо, раніше, у пресслужбі міськради повідомляли, що у 2025 році у Харкові за кошти субвенції з державного бюджету мають відновити 14 багатоповерхівок. Це будинки на вул. Наталії Ужвій, 72 (ЖК «ФЛОРА-12» та ЖК «ФЛОРА-13»), 88, вул. Ахієзерів, 4, вул. Нескорених, 20/321, вул. Леся Сердюка, 16, 50, 54, вул. Кричевського, 37, 39, 41, 42, вул. Мироносицькій, 54 та вул. Соборності України, 236. Мер Ігор Терехов зазначив, що на капітальні ремонти цих багатоквартирних будинків передбачений мільярд гривень.
