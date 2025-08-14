Live
  • Чт 14.08.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.65

Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 20 до 50 тысяч гривен

Общество 16:11   14.08.2025
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 20 до 50 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 14 августа в Харьковской области актуальны 3384 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия печатника офсетной плоской печати с зарплатой 50 тысяч гривен. Главный электромеханик будет иметь 39700, а водитель погрузчика – 30 тысяч.

Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках будет зарабатывать 29900, машинист баровой установки – 27800, начальник отдела – 26 тысяч, эрготерапевт – 23 тысячи, инженер по автоматизированным системам управления производством – 22900, специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц – 21 тысячу, а начальник планово-экономического отдела – 20 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на «горячую» линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

Читайте также: Хорошая зарплата и «белое» трудоустройство – на работу зовет Харьковоблэнерго

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
14.08.2025, 10:00
Новости Харькова — главное 14 августа: обстрелы области, приговор оккупанту
Новости Харькова — главное 14 августа: обстрелы области, приговор оккупанту
14.08.2025, 16:14
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
Строительство фортификаций на Харьковщине: подрядчик вернет деньги — почему
12.08.2025, 13:40
Харьков готовится к праздникам – в центре запрещают парковаться
Харьков готовится к праздникам – в центре запрещают парковаться
14.08.2025, 09:30
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 20 до 50 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 20 до 50 тысяч гривен
14.08.2025, 16:11
КАБы ударили по Дергачевщине: есть погибший и раненые, обращение Задоренко
КАБы ударили по Дергачевщине: есть погибший и раненые, обращение Задоренко
14.08.2025, 15:24

Новости по теме:

15:22
Работа в Харькове и области: вакансии недели, кому предлагают 50 тысяч
14:37
Уменьшились зарплаты, которые предлагают соискателям в Харькове и области
16:16
Вакансии в Харькове и области: предлагают зарплату до 120 тыс. грн
16:16
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 50 тысяч
13:46
Работа в Харькове: где предлагают полный соцпакет и бронирование

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 20 до 50 тысяч гривен»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 августа 2025 в 16:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 14 августа в Харьковской области актуальны 3384 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".