Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 20 до 50 тысяч гривен

По состоянию на 14 августа в Харьковской области актуальны 3384 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия печатника офсетной плоской печати с зарплатой 50 тысяч гривен. Главный электромеханик будет иметь 39700, а водитель погрузчика – 30 тысяч.

Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках будет зарабатывать 29900, машинист баровой установки – 27800, начальник отдела – 26 тысяч, эрготерапевт – 23 тысячи, инженер по автоматизированным системам управления производством – 22900, специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц – 21 тысячу, а начальник планово-экономического отдела – 20 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на «горячую» линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.