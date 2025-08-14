Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 20 до 50 тисяч гривень
Станом на 14 серпня в Харківській області актуальні 3384 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія друкаря офсетного плоского друкування із зарплатою 50 тисяч гривень. Головний електромеханік матиме 39700, а водій навантажувача – 30 тисяч.
Зварник на електронно-променевих зварювальних установках зароблятиме 29900, машиніст барової установки – 27800, начальник відділу – 26 тисяч, ерготерапевт – 23 тисячі, інженер з автоматизованих систем керування виробництвом – 22900, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 21 тисячу, а начальник планово-економічного відділу – 20 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
