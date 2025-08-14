Live
  • Чт 14.08.2025
  • Харків  +24°С
  • USD 41.51
  • EUR 48.65

Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 20 до 50 тисяч гривень

Суспільство 16:11   14.08.2025
Вікторія Яковенко
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 20 до 50 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 14 серпня в Харківській області актуальні 3384 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія друкаря офсетного плоского друкування із зарплатою 50 тисяч гривень. Головний електромеханік матиме 39700, а водій навантажувача – 30 тисяч.

Зварник на електронно-променевих зварювальних установках зароблятиме 29900, машиніст барової установки – 27800, начальник відділу – 26 тисяч, ерготерапевт – 23 тисячі, інженер з автоматизованих систем керування виробництвом – 22900, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 21 тисячу, а начальник планово-економічного відділу – 20 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефонами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

Читайте також: Хороша зарплата і “біле” працевлаштування – на роботу кличе “Харківобленерго”

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 20 до 50 тисяч гривень
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 20 до 50 тисяч гривень
14.08.2025, 16:11
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
14.08.2025, 10:25
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
12.08.2025, 11:55
КАБи вдарили по Дергачівщині: є загиблий та поранені, звернення Задоренка
КАБи вдарили по Дергачівщині: є загиблий та поранені, звернення Задоренка
14.08.2025, 15:24
Пограбування серед білого дня: спіймали чоловіка, який зірвав золотий ланцюжок
Пограбування серед білого дня: спіймали чоловіка, який зірвав золотий ланцюжок
12.08.2025, 10:39
Новий обмін: з полону РФ повернулись військові та цивільні – Зеленський
Новий обмін: з полону РФ повернулись військові та цивільні – Зеленський
14.08.2025, 15:03

Новини за темою:

15:22
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, кому пропонують 50 тисяч
14:37
Зменшилися зарплати, які пропонують претендентам у Харкові й області
16:16
Вакансії в Харкові та області: пропонують зарплатню до 120 тис. грн
16:16
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 50 тисяч
13:46
Робота в Харкові: де пропонують повний соцпакет та бронювання

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 20 до 50 тисяч гривень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Серпня 2025 в 16:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 14 серпня в Харківській області актуальні 3384 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".