Два боя идут на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:49   15.08.2025
Виктория Яковенко
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка. Еще два боя продолжаются.

На Купянском направлении оккупанты пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Петропавловка и Загрызово. В общем с начала суток на этом направлении произошло два боя.

«Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 65 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.

Автор: Виктория Яковенко
