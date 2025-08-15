Два боя идут на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка. Еще два боя продолжаются.
На Купянском направлении оккупанты пытались прорвать украинскую оборону в районах населенных пунктов Петропавловка и Загрызово. В общем с начала суток на этом направлении произошло два боя.
«Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории. С начала этих суток произошло 65 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.
