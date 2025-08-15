Два бої точаться на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Ще два бої продовжуються.
На Куп’янському напрямку окупанти намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове. Загалом з початку доби на цьому напрямку відбулося два бої.
«Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. З початку цієї доби відбулося 65 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.
Читайте також: «Весь Куп’янськ у сітках, але ворог знаходить щілини»: що відбувається у місті
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Два бої точаться на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2025 в 16:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".