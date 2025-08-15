Два бої точаться на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Ще два бої продовжуються.

На Куп’янському напрямку окупанти намагалися прорвати українську оборону в районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове. Загалом з початку доби на цьому напрямку відбулося два бої.

«Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. З початку цієї доби відбулося 65 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.