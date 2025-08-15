КАБами и БпЛА россияне снова атаковали Харьковскую область
В результате атак БпЛА и КАБами погибших и пострадавших нет, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Россияне нанесли авиаудар по селу Прудянка 15 августа около 11:1. Поврежден частный жилой дом.
Сегодня ночью российский БПЛА ударил по селу Лютовка Золочевской ОТГ Богодуховского района. Повреждены здание предприятия и домовладение.
15 августа 2025 в 21:53
