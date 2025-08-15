Live
  • Пт 15.08.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

КАБами и БпЛА россияне снова атаковали Харьковскую область

Происшествия 21:53   15.08.2025
Оксана Якушко
КАБами и БпЛА россияне снова атаковали Харьковскую область

В результате атак БпЛА и КАБами погибших и пострадавших нет, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Россияне нанесли авиаудар по селу Прудянка 15 августа около 11:1. Поврежден частный жилой дом.

Сегодня ночью российский БПЛА ударил по селу Лютовка Золочевской ОТГ Богодуховского района. Повреждены здание предприятия и домовладение.

Читайте также: Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
14.08.2025, 10:00
В Харьковской области изменили длительность комендантского часа
В Харьковской области изменили длительность комендантского часа
15.08.2025, 11:48
Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта
Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта
15.08.2025, 12:34
«В Харькове больше всего ждунов»: скандал с Мандзюк закончился полицией
«В Харькове больше всего ждунов»: скандал с Мандзюк закончился полицией
15.08.2025, 10:48
В присвоении 78,8 млн грн подозревают директора санатория на Харьковщине 📷
В присвоении 78,8 млн грн подозревают директора санатория на Харьковщине 📷
15.08.2025, 20:42
КАБами и БпЛА россияне снова атаковали Харьковскую область
КАБами и БпЛА россияне снова атаковали Харьковскую область
15.08.2025, 21:53

Новости по теме:

13:48
Внезапный «прилет» в Харькове в субботу: состояние пострадавших
11:17
Девочка в коме после удара российских БпЛА по Харьковщине — Синегубов
09:31
По Харьковщине ударили 34 «Герани» — Синегубов заявил о пострадавших
08:51
Харьковщину массированно атаковали БпЛА — ГСЧС о последствиях (фото)
08:42
Нет воды, света, не ездят поезда: Лозовая пережила самую массированную атаку

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «КАБами и БпЛА россияне снова атаковали Харьковскую область»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 августа 2025 в 21:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате атак БпЛА и КАБами погибших и пострадавших нет, сообщает Харьковская областная прокуратура.".