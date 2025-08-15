КАБами и БпЛА россияне снова атаковали Харьковскую область

В результате атак БпЛА и КАБами погибших и пострадавших нет, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Россияне нанесли авиаудар по селу Прудянка 15 августа около 11:1. Поврежден частный жилой дом.

Сегодня ночью российский БПЛА ударил по селу Лютовка Золочевской ОТГ Богодуховского района. Повреждены здание предприятия и домовладение.