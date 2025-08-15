Live
  • Пт 15.08.2025
  • Харків  +18°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

КАБами та БпЛА росіяни знову атакували Харківщину

Події 21:53   15.08.2025
Оксана Якушко
КАБами та БпЛА росіяни знову атакували Харківщину

Внаслідок атак БпЛА та КАБами загиблих та постраждалих немає, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Росіяни завдали авіаудару по селу Прудянка 15 серпня близько 11:1. Пошкоджений приватний житловий будинок.

Сьогодні вночі російський БпЛА вдарив по селу Лютівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджена будівля підприємства та домоволодіння.

Читайте також: Скорочення комендантської: у Харкові подовжать роботу міського транспорту

Автор: Оксана Якушко
Популярно
КАБами та БпЛА росіяни знову атакували Харківщину
КАБами та БпЛА росіяни знову атакували Харківщину
15.08.2025, 21:53
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
14.08.2025, 10:25
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
12.08.2025, 11:55
У привласненні 78,8 млн грн підозрюють директора санаторію на Харківщині 📷
У привласненні 78,8 млн грн підозрюють директора санаторію на Харківщині 📷
15.08.2025, 20:42
У неділю тролейбуси не ходитимуть в одному з районів Харкова
У неділю тролейбуси не ходитимуть в одному з районів Харкова
15.08.2025, 19:45
Сонячно і тепло. Прогноз погоди на 16 серпня у Харкові та області
Сонячно і тепло. Прогноз погоди на 16 серпня у Харкові та області
15.08.2025, 20:13

Новини за темою:

13:48
Раптовий «приліт» в Харкові у суботу: стан постраждалих
11:17
Дівчинка в комі після удару російських БпЛА по Харківщині – Синєгубов
09:31
По Харківщині вдарили 34 “Герані” – Синєгубов заявив про постраждалих
08:51
Харківщину масовано атакували БпЛА – ДСНС про наслідки (фото)
08:42
Немає води, світла, не їздять потяги: Лозова пережила наймасованішу атаку

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «КАБами та БпЛА росіяни знову атакували Харківщину»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2025 в 21:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок атак БпЛА та КАБами загиблих та постраждалих немає, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".