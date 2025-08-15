КАБами та БпЛА росіяни знову атакували Харківщину
Внаслідок атак БпЛА та КАБами загиблих та постраждалих немає, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Росіяни завдали авіаудару по селу Прудянка 15 серпня близько 11:1. Пошкоджений приватний житловий будинок.
Сьогодні вночі російський БпЛА вдарив по селу Лютівка Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджена будівля підприємства та домоволодіння.
Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, КАБ, Харьковская областная прокуратура;
