Скорочення комендантської: у Харкові подовжать роботу міського транспорту
У Харкові подовжать роботу громадського транспорту у зв’язку зі скороченням комендантської години, повідомив мер Ігор Терехов.
Він зазначив, що фахівці вже складають нові графіки, враховуючи всі технічні моменти.
«Це великий обсяг роботи, адже потрібно узгодити режим руху і потягів у метро, і наземного транспорту, який підвозить пасажирів до станцій», – пояснив міський голова.
Він уточнив, що оновлену інформацію найближчим часом опублікують на всіх офіційних ресурсах Харківської міської ради.
Нагадаємо, про те, що на Харківщині змінилася комендантська година, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Її тривалість зменшили і тепер комендантська починатиметься о 00:00 і закінчуватиметься о 05:00. По-новому обмеження діятимуть із 00:00 17 серпня – тобто з суботи на неділю.
Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2025 в 12:34
