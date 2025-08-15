Live
  • Пт 15.08.2025
Скорочення комендантської: у Харкові подовжать роботу міського транспорту

Суспільство 12:34   15.08.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові подовжать роботу громадського транспорту у зв’язку зі скороченням комендантської години, повідомив мер Ігор Терехов.

Він зазначив, що фахівці вже складають нові графіки, враховуючи всі технічні моменти.

«Це великий обсяг роботи, адже потрібно узгодити режим руху і потягів у метро, і наземного транспорту, який підвозить пасажирів до станцій», – пояснив міський голова.

Він уточнив, що оновлену інформацію найближчим часом опублікують на всіх офіційних ресурсах Харківської міської ради.

Нагадаємо, про те, що на Харківщині змінилася комендантська година, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Її тривалість зменшили і тепер комендантська починатиметься о 00:00 і закінчуватиметься о 05:00. По-новому обмеження діятимуть із 00:00 17 серпня – тобто з суботи на неділю.

Читайте також: “У Харкові найбільше ждунів”: скандал із блогеркою Мандзюк закінчився поліцією

Новини за темою:

18:17
Підземні лікарні в Харкові майже готові, в них вже оперують людей – Терехов 📹
13:16
До чого готуватись харків’янам цієї зими, відповів Терехов
12:40
Терехов повідомив, скільки будинків у Харкові вже відновили цьогоріч (відео)
19:50
Надзвичайно важливе рішення: Терехов пояснив, навіщо в Харкові скликали сесію
19:50
БпЛА «Молния» вдарила по Харкову – Терехов

