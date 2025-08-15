Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта
В Харькове продлят работу общественного транспорта в связи с сокращением комендантского часа, сообщил мэр Игорь Терехов.
Он отметил, что специалисты уже составляют новые графики, учитывая все технические моменты.
«Это большой объем работы, ведь нужно согласовать режим движения и поездов в метро и наземного транспорта, который подвозит пассажиров к станциям», — объяснил мэр.
Он уточнил, что обновленную информацию в ближайшее время опубликуют на всех официальных ресурсах Харьковского городского совета.
Напомним, о том, что в Харьковской области изменился комендантский час, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Ее продолжительность уменьшили и теперь комендантская будет начинаться в 00:00 и заканчивается в 05:00. По-новому ограничения будут действовать с 00:00 17 августа — с субботы на воскресенье.
