Live
  • Пт 15.08.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта

Общество 12:34   15.08.2025
Виктория Яковенко
Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта Фото: Харьковский горсовет

В Харькове продлят работу общественного транспорта в связи с сокращением комендантского часа, сообщил мэр Игорь Терехов.

Он отметил, что специалисты уже составляют новые графики, учитывая все технические моменты.

«Это большой объем работы, ведь нужно согласовать режим движения и поездов в метро и наземного транспорта, который подвозит пассажиров к станциям», — объяснил мэр.

Он уточнил, что обновленную информацию в ближайшее время опубликуют на всех официальных ресурсах Харьковского городского совета.

Напомним, о том, что в Харьковской области изменился комендантский час, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Ее продолжительность уменьшили и теперь комендантская будет начинаться в 00:00 и заканчивается в 05:00. По-новому ограничения будут действовать с 00:00 17 августа — с субботы на воскресенье.

Читайте также: «В Харькове больше всего ждунов»: скандал с Мандзюк закончился полицией

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харьковской области изменили длительность комендантского часа
В Харьковской области изменили длительность комендантского часа
15.08.2025, 11:48
«В Харькове больше всего ждунов»: скандал с Мандзюк закончился полицией
«В Харькове больше всего ждунов»: скандал с Мандзюк закончился полицией
15.08.2025, 10:48
Новости Харькова — главное 15 августа: сократили комендантский час
Новости Харькова — главное 15 августа: сократили комендантский час
15.08.2025, 13:15
К чему готовиться харьковчанам этой зимой, ответил Терехов
К чему готовиться харьковчанам этой зимой, ответил Терехов
14.08.2025, 13:16
Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта
Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта
15.08.2025, 12:34
«Весь Купянск в сетках, но враг находит щели» — Беседин о выживании в городе
«Весь Купянск в сетках, но враг находит щели» — Беседин о выживании в городе
15.08.2025, 13:45

Новости по теме:

18:17
Подземные больницы в Харькове почти готовы, в них уже оперируют — Терехов 📹
13:16
К чему готовиться харьковчанам этой зимой, ответил Терехов
12:40
Терехов сообщил, сколько домов в Харькове уже восстановили в этом году (видео)
19:50
Чрезвычайно важное решение: Терехов объяснил, зачем в Харькове созывали сессию
19:50
БпЛА «Молния» ударила по Харькову – Терехов

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 августа 2025 в 12:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продлят работу общественного транспорта в связи с сокращением комендантского часа, сообщил мэр Игорь Терехов.".