Обмен пленными накануне: домой вернулся харьковчанин

Жителя Харькова вернули в Украину в рамках обмена 14 августа, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что мужчине 43 года.

Напомним, 84 украинца вернулись домой из плена 14 августа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Особенность этого обмена – большинство среди освобожденных – не военные, а гражданские. Таких 51 человек. Зеленский отметил, что некоторых россияне удерживали еще с 2014. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили: один из освобожденных провел в неволе более 4000 дней. Кроме гражданских, домой возвращаются также защитники Мариуполя, воины ВМС и пограничники.

