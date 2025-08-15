Обмін полоненими напередодні: додому повернувся харків’янин

Жителя Харкова повернули в Україну в межах обміну 14 серпня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що чоловіку 43 роки.

Нагадаємо, 84 українці повернулися додому з полону 14 серпня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Особливість цього обміну – більшість серед звільнених – не військові, а цивільні. Таких 51 людина. Зеленський відзначив, що декого росіяни утримували ще з 2014. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили: один зі звільнених провів у неволі понад 4000 днів. Окрім цивільних додому повертаються також захисники Маріуполя, воїни ВМС та прикордонники.

Читайте також: На Харківщині змінили тривалість комендантської години