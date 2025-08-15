Обмін полоненими напередодні: додому повернувся харків’янин
Фото: Олег Синєгубов
Жителя Харкова повернули в Україну в межах обміну 14 серпня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що чоловіку 43 роки.
Нагадаємо, 84 українці повернулися додому з полону 14 серпня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Особливість цього обміну – більшість серед звільнених – не військові, а цивільні. Таких 51 людина. Зеленський відзначив, що декого росіяни утримували ще з 2014. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили: один зі звільнених провів у неволі понад 4000 днів. Окрім цивільних додому повертаються також захисники Маріуполя, воїни ВМС та прикордонники.
Читайте також: На Харківщині змінили тривалість комендантської години
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, обмен пленными, Олег Синегубов, харьковчанин;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Обмін полоненими напередодні: додому повернувся харків’янин»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2025 в 14:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителя Харкова повернули в Україну в межах обміну 14 серпня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".