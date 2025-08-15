Live
  • Пт 15.08.2025
  • Харків  +25°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

Обмін полоненими напередодні: додому повернувся харків’янин

Суспільство 14:34   15.08.2025
Вікторія Яковенко
Обмін полоненими напередодні: додому повернувся харків’янин Фото: Олег Синєгубов

Жителя Харкова повернули в Україну в межах обміну 14 серпня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що чоловіку 43 роки.

Нагадаємо, 84 українці повернулися додому з полону 14 серпня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Особливість цього обміну – більшість серед звільнених – не військові, а цивільні. Таких 51 людина. Зеленський відзначив, що декого росіяни утримували ще з 2014. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили: один зі звільнених провів у неволі понад 4000 днів. Окрім цивільних додому повертаються також захисники Маріуполя, воїни ВМС та прикордонники.

Читайте також: На Харківщині змінили тривалість комендантської години

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові врятували наляканого кота, який застряг на дереві – фото, відео
У Харкові врятували наляканого кота, який застряг на дереві – фото, відео
15.08.2025, 15:24
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
14.08.2025, 10:25
Обмін полоненими напередодні: додому повернувся харків’янин
Обмін полоненими напередодні: додому повернувся харків’янин
15.08.2025, 14:34
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
12.08.2025, 11:55
Лазню і басейн незаконно будувало подружжя біля річки в Харкові – прокуратура
Лазню і басейн незаконно будувало подружжя біля річки в Харкові – прокуратура
15.08.2025, 14:18
«Весь Куп’янськ у сітках, але ворог знаходить щілини»: що відбувається у місті
«Весь Куп’янськ у сітках, але ворог знаходить щілини»: що відбувається у місті
15.08.2025, 13:45

Новини за темою:

14:34
Обмін полоненими напередодні: додому повернувся харків’янин
14:18
Лазню і басейн незаконно будувало подружжя біля річки в Харкові – прокуратура
13:11
Чи введуть у Харкові нові обмеження 23 та 24 серпня – Синєгубов
12:34
Скорочення комендантської: у Харкові подовжать роботу міського транспорту
22:15
Харківський бізнес просив економічних преференцій: яку програму прийняв Кабмін

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Обмін полоненими напередодні: додому повернувся харків’янин»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2025 в 14:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителя Харкова повернули в Україну в межах обміну 14 серпня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".