Памятник известному украинцу предлагают установить в Харькове

Общество 18:34   15.08.2025
Оксана Якушко
Сообщество «Деколонизация. Украина» обратилось к мэру Игорю Терехову, чтобы тот разрешил и выделил место для памятника Николаю Михновскому в Харькове.

Бюст Николая Михновского предоставляет в дар для установки в Харькове исторический клуб «Холодный Яр».

«Николай Михновский — выдающийся украинский политический и общественный деятель, один из первых идеологов украинского национализма, создатель первых полков восстановленного украинского войска в 1917 г. Его жизнь тесно связаны с Харьковом, где он учился в Харьковском университете, получив юридическое образование. Именно в Харькове в 1900 году Николай Михновский провозгласил знаменитую речь «Самостоятельная Украина», где призывал к возрождению независимого украинского государства», – напомнили в «Деколонизация. Украина».

В настоящее время в Харькове есть только одна мемориальная доска Михновскому, которую открыли 24 августа 2003 г. на бывшем фасаде главного корпуса Харьковского императорского университета.

Автор: Оксана Якушко
