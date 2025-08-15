Пам’ятник відомому українцю пропонують встановити в Харкові

Спільнота «Деколонізація. Україна» звернулося до мера Ігоря Терехова, щоб той дозволив і виділив місце для пам’ятника Миколі Міхновському у Харкові.

Погруддя Миколи Міхновського надає в дар для встановлення у Харкові історичний клуб «Холодний Яр».

«Микола Міхновський — видатний український політичний і громадський діяч, творець перших полків відновленого українського війська в 1917 р., один із перших ідеологів українського націоналізму. Його життя і діяльність тісно пов’язані з Харковом. Саме тут він навчався у Харківському університеті, здобувши правничу освіту. Саме у Харкові в 1900 році Микола Міхновський проголосив знамениту промову «Самостійна Україна», де закликав до відродження незалежної української держави», – нагадали в «Деколонізація. Україна».

Наразі в Харкові є лише одна меморіальна дошка Міхновському, яку відкрили 24 серпня 2003 р. на колишньому фасаді головного корпусу Харківського імператорського університету.