В Харькове спасли напуганного кота, застрявшего на дереве — фото, видео

Спасатели в Харькове сняли с дерева кота, который не мог самостоятельно слезть.

Сообщение о происшествии поступило от местных жителей сегодня, 15 августа, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Котенок забрался на высокое дерево и самостоятельно уже не мог спуститься. Наши специалисты, прибыв на место, с помощью трехколенной стремянки осторожно сняли напуганного пушистика. После спасения малыша накормили и передали в добрые руки неравнодушных харьковчан», — сообщили в ГСЧС.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области