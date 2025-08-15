Live
  • Пт 15.08.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

В Харькове спасли напуганного кота, застрявшего на дереве — фото, видео

Общество 15:24   15.08.2025
Виктория Яковенко
В Харькове спасли напуганного кота, застрявшего на дереве — фото, видео Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Спасатели в Харькове сняли с дерева кота, который не мог самостоятельно слезть.

Сообщение о происшествии поступило от местных жителей сегодня, 15 августа, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Котенок забрался на высокое дерево и самостоятельно уже не мог спуститься. Наши специалисты, прибыв на место, с помощью трехколенной стремянки осторожно сняли напуганного пушистика. После спасения малыша накормили и передали в добрые руки неравнодушных харьковчан», — сообщили в ГСЧС.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

кота спасли в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
кота спасли в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Читайте также: Трижды за сутки россияне били по Боровой – что горело, рассказали в ГСЧС

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
Терехов сегодня шел на работу пешком – что он заметил в Харькове
14.08.2025, 10:00
Новости Харькова — главное 15 августа: сократили комендантский час
Новости Харькова — главное 15 августа: сократили комендантский час
15.08.2025, 15:28
В Харьковской области изменили длительность комендантского часа
В Харьковской области изменили длительность комендантского часа
15.08.2025, 11:48
«В Харькове больше всего ждунов»: скандал с Мандзюк закончился полицией
«В Харькове больше всего ждунов»: скандал с Мандзюк закончился полицией
15.08.2025, 10:48
Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта
Сокращение комендантского: в Харькове продлят работу городского транспорта
15.08.2025, 12:34
В Харькове спасли напуганного кота, застрявшего на дереве — фото, видео
В Харькове спасли напуганного кота, застрявшего на дереве — фото, видео
15.08.2025, 15:24

Новости по теме:

12:41
Дикий козленок упал в колодец на Харьковщине, его спасли жители (фото)
19:01
Пока мать спала: ребенка в Харькове спасли от падения из окна патрульные 📹
20:32
В гидропарке в Харькове тонул 14-летний подросток: подробности
11:15
Ребенок в Харькове залез на крышу недостроенного здания: видео спасения
13:36
Лебедя, которого спасли зимой, поселили в экопарке под Харькова (видео)

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Харькове спасли напуганного кота, застрявшего на дереве — фото, видео»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 августа 2025 в 15:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели в Харькове сняли с дерева кота, который не мог самостоятельно слезть.".