В Харькове спасли напуганного кота, застрявшего на дереве — фото, видео
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Спасатели в Харькове сняли с дерева кота, который не мог самостоятельно слезть.
Сообщение о происшествии поступило от местных жителей сегодня, 15 августа, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Котенок забрался на высокое дерево и самостоятельно уже не мог спуститься. Наши специалисты, прибыв на место, с помощью трехколенной стремянки осторожно сняли напуганного пушистика. После спасения малыша накормили и передали в добрые руки неравнодушных харьковчан», — сообщили в ГСЧС.
Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области
