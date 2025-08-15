У Харкові врятували наляканого кота, який застряг на дереві – фото, відео
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Рятувальники у Харкові зняли з дерева кота, який не міг самостійно злізти.
Повідомлення про пригоду надійшло від місцевих жителів сьогодні, 15 серпня, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.
«Кошеня забралось на високе дерево і самостійно вже не могло спуститися. Наші фахівці, прибувши на місце, за допомогою трьохколінної драбини обережно зняли наляканого пухнастика. Після порятунку малюка нагодували та передали в добрі руки небайдужих харків’ян», – повідомили в ДСНС.
Відео: ГУ ДСНС в Харківській області
