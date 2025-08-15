Live
У Харкові врятували наляканого кота, який застряг на дереві – фото, відео

Суспільство 15:24   15.08.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові врятували наляканого кота, який застряг на дереві – фото, відео Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Рятувальники у Харкові зняли з дерева кота, який не міг самостійно злізти.

Повідомлення про пригоду надійшло від місцевих жителів сьогодні, 15 серпня, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Кошеня забралось на високе дерево і самостійно вже не могло спуститися. Наші фахівці, прибувши на місце, за допомогою трьохколінної драбини обережно зняли наляканого пухнастика. Після порятунку малюка нагодували та передали в добрі руки небайдужих харків’ян», – повідомили в ДСНС.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

кота спасли в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
кота спасли в Харькове
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Читайте також: Тричі за добу росіяни били по Боровій – що горіло, розповіли у ДСНС

Автор: Вікторія Яковенко
