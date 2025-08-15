Live
Задоренко: 1000 жителей – без света на Дергачевщине, РФ бьет почти каждый день

Общество 16:16   15.08.2025
Виктория Яковенко
В Дергачевской громаде армия РФ прицельно бьет по критической инфраструктуре, сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГВА Вячеслав Задоренко. В результате сегодняшнего удара без электричества осталось более тысячи человек.

«Сегодня враг нанес удар по Прудянскому старостинскому округу. Попал в приватную застройку, разрушил дома и критическую инфраструктуру: высоковольтные линии электропередачи. Сейчас у нас более тысячи человек остается без света в населенных пунктах. Мы провели совещание, сейчас ищем пути решения, потому что нужно привлекать высоковольтные бригады. Это осложняется тем, что враг достает до этих поселков FPV-дронами», — отметил Задоренко.

Он рассказал, что враг часто бьет по критической инфраструктуре. Также, по словам Задоренко, оккупанты почти каждый день обстреливают громаду.

«Враг задает удары с минометов, FPV-дронов, применяет РСЗО, а также «Молнии». Вот буквально три дня назад пять «Молний» ударили по Прудянке. К счастью, никто не пострадал, но все пять попали в частную застройку. А авиационные удары – два дня подряд», — рассказал Задоренко.

По его данным, в приграничных селах до сих пор проживает около 750 человек – их призывают эвакуироваться. В общем на территории громады остаются 30 тысяч жителей из довоенных 45 тысяч.

Глава ГВА уточнил, что в громаде живут 2 тысячи детей.

Автор: Виктория Яковенко
