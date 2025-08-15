Задоренко: тисяча людей – без світла на Дергачівщині, РФ б’є майже щодня

В Дергачівській громаді армія РФ прицільно б’є по критичній інфраструктурі, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник МВА Вячеслав Задоренко. Внаслідок сьогоднішнього удару без електрики залишилося понад тисяча людей.

«Сьогодні ворог завдав удару по Прудянському старостинському округу. Потрапив у приватну забудову, зруйнував будинки і критичну інфраструктуру: високовольтні лінії електропередачі. Зараз у нас більше ніж тисяча людей залишається без світла у населених пунктах. Ми провели нараду, зараз шукаємо шляхи вирішення, бо треба залучати високовольтні бригади. Це ускладнюється тим, що ворог дістає до цих селищ FPV-дронами», – зазначив Задоренко.

Він розповів, що ворог доволі часто б’є по критичній інфраструктурі. Також, за словами Задоренко, окупанти майже щодня обстрілюють громаду.

«Ворог задає удари з мінометів, FPV-дронів, застосовує РСЗВ, а також «Молнии». Ось буквально три дні тому п’ять «Молний» вдарили по Прудянці. На щастя, ніхто не постраждав, але всі п’ять влучили в приватну забудову. А авіаційні удари – два дні поспіль», – розповів Задоренко.

За його даними, у прикордонних селах досі проживає близько 750 людей – їх закликають евакуюватись. Загалом на території громади залишаються 30 тисяч жителів із довоєнних 45 тисяч.

Голова МВА уточнив, що у громаді живуть 2 тисячі дітей.