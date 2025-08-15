Задоренко: тисяча людей – без світла на Дергачівщині, РФ б’є майже щодня
В Дергачівській громаді армія РФ прицільно б’є по критичній інфраструктурі, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник МВА Вячеслав Задоренко. Внаслідок сьогоднішнього удару без електрики залишилося понад тисяча людей.
«Сьогодні ворог завдав удару по Прудянському старостинському округу. Потрапив у приватну забудову, зруйнував будинки і критичну інфраструктуру: високовольтні лінії електропередачі. Зараз у нас більше ніж тисяча людей залишається без світла у населених пунктах. Ми провели нараду, зараз шукаємо шляхи вирішення, бо треба залучати високовольтні бригади. Це ускладнюється тим, що ворог дістає до цих селищ FPV-дронами», – зазначив Задоренко.
Він розповів, що ворог доволі часто б’є по критичній інфраструктурі. Також, за словами Задоренко, окупанти майже щодня обстрілюють громаду.
«Ворог задає удари з мінометів, FPV-дронів, застосовує РСЗВ, а також «Молнии». Ось буквально три дні тому п’ять «Молний» вдарили по Прудянці. На щастя, ніхто не постраждав, але всі п’ять влучили в приватну забудову. А авіаційні удари – два дні поспіль», – розповів Задоренко.
За його даними, у прикордонних селах досі проживає близько 750 людей – їх закликають евакуюватись. Загалом на території громади залишаються 30 тисяч жителів із довоєнних 45 тисяч.
Голова МВА уточнив, що у громаді живуть 2 тисячі дітей.
Читайте також: «Весь Куп’янськ у сітках, але ворог знаходить щілини»: що відбувається у місті
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Вячеслав Задоренко, дергачевская громада, обстріл, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Задоренко: тисяча людей – без світла на Дергачівщині, РФ б’є майже щодня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2025 в 16:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Дергачівській громаді армія РФ прицільно б’є по критичній інфраструктурі, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник МВА Вячеслав Задоренко.".