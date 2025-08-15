Live
  • Пт 15.08.2025
  • Харків  +25°С
  • USD 41.45
  • EUR 48.44

Задоренко: тисяча людей – без світла на Дергачівщині, РФ б’є майже щодня

Суспільство 16:16   15.08.2025
Вікторія Яковенко
Задоренко: тисяча людей – без світла на Дергачівщині, РФ б’є майже щодня Скриншот

В Дергачівській громаді армія РФ прицільно б’є по критичній інфраструктурі, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник МВА Вячеслав Задоренко. Внаслідок сьогоднішнього удару без електрики залишилося понад тисяча людей.

«Сьогодні ворог завдав удару по Прудянському старостинському округу. Потрапив у приватну забудову, зруйнував будинки і критичну інфраструктуру: високовольтні лінії електропередачі. Зараз у нас більше ніж тисяча людей залишається без світла у населених пунктах. Ми провели нараду, зараз шукаємо шляхи вирішення, бо треба залучати високовольтні бригади. Це ускладнюється тим, що ворог дістає до цих селищ FPV-дронами», – зазначив Задоренко.

Він розповів, що ворог доволі часто б’є по критичній інфраструктурі. Також, за словами Задоренко, окупанти майже щодня обстрілюють громаду.

«Ворог задає удари з мінометів, FPV-дронів, застосовує РСЗВ, а також «Молнии». Ось буквально три дні тому п’ять «Молний» вдарили по Прудянці. На щастя, ніхто не постраждав, але всі п’ять влучили в приватну забудову. А авіаційні удари – два дні поспіль», – розповів Задоренко.

За його даними, у прикордонних селах досі проживає близько 750 людей – їх закликають евакуюватись. Загалом на території громади залишаються 30 тисяч жителів із довоєнних 45 тисяч.

Голова МВА уточнив, що у громаді живуть 2 тисячі дітей.

Читайте також: «Весь Куп’янськ у сітках, але ворог знаходить щілини»: що відбувається у місті

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Два бої точаться на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Два бої точаться на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
15.08.2025, 16:49
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
Де в Харкові перекриють дороги і як треба буде об’їжджати – дані мерії
14.08.2025, 10:25
Задоренко: тисяча людей – без світла на Дергачівщині, РФ б’є майже щодня
Задоренко: тисяча людей – без світла на Дергачівщині, РФ б’є майже щодня
15.08.2025, 16:16
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
На Харківщині зникли дві дівчинки: що сталося і де їх знайшли копи
12.08.2025, 11:55
У Харкові врятували наляканого кота, який застряг на дереві – фото, відео
У Харкові врятували наляканого кота, який застряг на дереві – фото, відео
15.08.2025, 15:24
«Весь Куп’янськ у сітках, але ворог знаходить щілини»: що відбувається у місті
«Весь Куп’янськ у сітках, але ворог знаходить щілини»: що відбувається у місті
15.08.2025, 13:45

Новини за темою:

15:24
КАБи вдарили по Дергачівщині: є загиблий та поранені, звернення Задоренка
12:49
Чоловік загинув через ранковий удар РФ по Козачій Лопані
18:16
«Водії – живі люди»: до прикордоння Харківщини більше не курсує транспорт
15:32
Чи варто панікувати через спробу РФ штурмувати «Гоптівку» – Задоренко
16:25
Ситуація на Дергачівщині: чим обстрілює ворог, чи вірили люди в «перемир’я»

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Задоренко: тисяча людей – без світла на Дергачівщині, РФ б’є майже щодня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2025 в 16:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Дергачівській громаді армія РФ прицільно б’є по критичній інфраструктурі, повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник МВА Вячеслав Задоренко.".