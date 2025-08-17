Как выглядит кладбище под Харьковом после прилета КАБа (фото)
Нацполиция и Харьковская областная прокуратура показали последствия удара КАБа по кладбищу в селе Лесное.
Россияне атаковали село Лесное Харьковского района 17 августа около 12:00. Один КАБ попал по территории кладбища. Второй ударил в поле у села.
За медицинской помощью обратились 49-летний мужчина и две женщины – 48 и 51 лет, сообщили в Нацполиции. У пострадавших диагностировали острый шок.
