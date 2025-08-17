Як виглядає цвинтар під Харковом після «прильоту» КАБу (фото)
Нацполіція та Харківська обласна прокуратура показали наслідки удару КАБу по цвинтарю у Лісному.
Росіяни атакували село Лісне Харківського району 17 серпня близько 12:00. Один КАБ поцілив по території. Другий вдарив у полі біля села.
За медичною допомогою звернулися 49-річний чоловік та дві жінки – 48 та 51 років, повідомили в Нацполіції. У постраждалих діагностували гострий шок.
