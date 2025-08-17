Live
Як виглядає цвинтар під Харковом після «прильоту» КАБу (фото)

Події 15:17   17.08.2025
Оксана Якушко
Як виглядає цвинтар під Харковом після «прильоту» КАБу (фото)

Нацполіція та Харківська обласна прокуратура показали наслідки удару КАБу по цвинтарю у Лісному.

Росіяни атакували село Лісне Харківського району 17 серпня близько 12:00. Один КАБ поцілив по території. Другий вдарив у полі біля села.

За медичною допомогою звернулися 49-річний чоловік та дві жінки – 48 та 51 років, повідомили в Нацполіції. У постраждалих діагностували гострий шок.

 

Читайте також: Вибухи лунають: троє постраждалих, росіяни атакували КАБом село під Харковом

Автор: Оксана Якушко
  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нацполіція та Харківська обласна прокуратура показали наслідки удару КАБу по цвинтарю у Лісному.".