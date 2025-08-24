Жители Харьковщины получили от Зеленского ордена и звания – кто они

В День Независимости Украины президент Владимир Зеленский отметил жителей Харьковщины государственными наградами.

Соответствующий указ опубликовали на сайте Президента Украины.

«За значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное выполнение профессиональной обязанности постановляю наградить:

орденом «За заслуги» I степени – Виктора Коваленко, начальника Золочевской поселковой военной администрации;

орденом «За заслуги» ІІ степени – Владимира Журавля, президента Национальной академии правовых наук Украины;

орденом «За мужество» ІІІ степени – Степана Масельского, начальника Изюмской районной военной администрации.

▪️Почетные звания присвоены:

«Заслуженный артист Украины» — Татьяне Герасимчук, главному хормейстеру Академического хора имени Вячеслава Палкина КП «Харьковская областная филармония»;

«Заслуженный строитель Украины» — Евгению Гуткову, первому вице-президенту общества «Фирма «Констракшн Груп Интернешнл»;

«Заслуженный деятель искусств Украины» — Андрей Сиротенко, художественный руководитель Академического хора имени Вячеслава Палкина КП «Харьковская областная филармония»;

«Заслуженный работник образования Украины» — Алексей Нестерович, доцент кафедры, проректор Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

«Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины» – Геннадию Маханькову, тренеру-преподавателю КЗ «Харьковский профессиональный колледж спорта», – говорится в указе.

Среди награжденных – и Юлия Паевская (Тайра) – женщина получила орден Свободы.

Напомним, Юлия Паевская (Тайра) с 2014 как парамедик принимала участие в Революции достоинства, а затем — в войне на Донбассе. Она попала в плен россиян в Мариуполе 16 марта 2022 года. 17 июня того же года президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении Юлии Паевской.