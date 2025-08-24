Жителі Харківщини отримали від Зеленського ордени та звання – хто вони
У День Незалежності України президент Володимир Зеленський відзначив мешканців Харківщини державними нагородами.
Відповідний указ опублікований на сайті Президента України.
«За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку постановляю нагородити:
орденом «За заслуги» І ступеня — Віктора Коваленка, начальника Золочівської селищної військової адміністрації;
орденом «За заслуги» ІІ ступеня — Володимира Журавля, президента Національної академії правових наук України;
орденом «За мужність» ІІІ ступеня — Степана Масельського, начальника Ізюмської районної військової адміністрації.
▪️Почесні звання присвоєно:
«Заслужений артист України» — Тетяні Герасимчук, головному хормейстерові Академічного хору імені В’ячеслава Палкіна КП «Харківська обласна філармонія»;
«Заслужений будівельник України» — Євгену Гуткову, першому віце-президентові товариства «Фірма «Констракшн Груп Інтернешнл»;
«Заслужений діяч мистецтв України» — Андрію Сиротенку, художньому керівникові Академічного хору імені В’ячеслава Палкіна КП «Харківська обласна філармонія»;
«Заслужений працівник освіти України» — Олексію Нестеровичу, доцентові кафедри, проректорові Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
«Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» — Геннадію Маханькову, тренеру-викладачу КЗ «Харківський фаховий коледж спорту», – йдеться в указі.
Серед нагороджених – і Юлія Паєвська (Тайра) – жінка отримала орден Свободи.
Нагадаємо, Юлія Паєвська (Тайра) з 2014 року як парамедикиня брала участь у Революції гідності, а потім – у війні на Донбасі. Вона потрапила до полону росіян у Маріуполі 16 березня 2022 року. 17 червня того ж року президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Юлії Паєвської.
