Жителі Харківщини отримали від Зеленського ордени та звання – хто вони

Суспільство 20:45   24.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Жителі Харківщини отримали від Зеленського ордени та звання – хто вони Відео: Володимир Зеленський/телеграм

У День Незалежності України президент Володимир Зеленський відзначив мешканців Харківщини державними нагородами. 

Відповідний указ опублікований на сайті Президента України.

«За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку постановляю нагородити:

орденом «За заслуги» І ступеня — Віктора Коваленка, начальника Золочівської селищної військової адміністрації;

орденом «За заслуги» ІІ ступеня — Володимира Журавля, президента Національної академії правових наук України;

орденом «За мужність» ІІІ ступеня — Степана Масельського, начальника Ізюмської районної військової адміністрації.

▪️Почесні звання присвоєно:

«Заслужений артист України» — Тетяні Герасимчук, головному хормейстерові Академічного хору імені В’ячеслава Палкіна КП «Харківська обласна філармонія»;

«Заслужений будівельник України» — Євгену Гуткову, першому віце-президентові товариства «Фірма «Констракшн Груп Інтернешнл»;

«Заслужений діяч мистецтв України» — Андрію Сиротенку, художньому керівникові Академічного хору імені В’ячеслава Палкіна КП «Харківська обласна філармонія»;

«Заслужений працівник освіти України» — Олексію Нестеровичу, доцентові кафедри, проректорові Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

«Заслужений працівник фізичної культури і спорту України» — Геннадію Маханькову, тренеру-викладачу КЗ «Харківський фаховий коледж спорту», ​​– йдеться в указі.

Серед нагороджених – і Юлія Паєвська (Тайра) – жінка отримала орден Свободи.

Нагадаємо, Юлія Паєвська (Тайра) з 2014 року як парамедикиня брала участь у Революції гідності, а потім – у війні на Донбасі. Вона потрапила до полону росіян у Маріуполі 16 березня 2022 року. 17 червня того ж року президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Юлії Паєвської.

Читайте також: Військовополонені їдуть додому: повернули бійців, журналістів та мера Херсона

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
