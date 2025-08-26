Мужчина наехал на велосипедиста и бросил его умирать на Харьковщине

Водителя, сбившего велосипедиста и скрывшегося с места ДТП на Харьковщине, следователи задержали, сообщает Нацполиция.

23 августа около 15:30 в городе Змиев на автодороге к Мерефе автомобиль сбил велосипедиста. После аварии водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП 77-летнего велосипедиста с телесными повреждениями госпитализировали, но в больнице мужчина скончался.

Следователи установили 34-летнего злоумышленника и задержали его аж на территории Полтавской области. Автомобиль Renault с механическими повреждениями, характерными для ДТП, изъяли.

Мужчине сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.

