Чоловік наїхав на велосипедиста та кинув його помирати на Харківщині

Події 17:37   26.08.2025
Оксана Якушко
Водія, який збив велосипедиста і зник з місця ДТП на Харківщині, слідчі затримали, повідомляє Нацполіція.

23 серпня близько 15:30 у місті Зміїв на автошляху до Мерефи автомобіль збив велосипедиста. Після аварії керманич втік з місця події. Внаслідок ДТП 77-річного велосипедиста з тілесними ушкодженнями ушпиталили, але в лікарні чоловік помер.

Слідчі встановили розшукали 34-річного зловмисника і затримали його аж на території Полтавської області. Автомобіль Renault з механічними ушкодженнями, які характерні для ДТП, вилучили.

Чоловіку повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху.

