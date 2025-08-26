Чоловік наїхав на велосипедиста та кинув його помирати на Харківщині
Водія, який збив велосипедиста і зник з місця ДТП на Харківщині, слідчі затримали, повідомляє Нацполіція.
23 серпня близько 15:30 у місті Зміїв на автошляху до Мерефи автомобіль збив велосипедиста. Після аварії керманич втік з місця події. Внаслідок ДТП 77-річного велосипедиста з тілесними ушкодженнями ушпиталили, але в лікарні чоловік помер.
Слідчі встановили розшукали 34-річного зловмисника і затримали його аж на території Полтавської області. Автомобіль Renault з механічними ушкодженнями, які характерні для ДТП, вилучили.
Чоловіку повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху.
Читайте також: Скільки бюветів з безкоштовною водою ще планують встановити у Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: аварія, ДТП, Нацполиция;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чоловік наїхав на велосипедиста та кинув його помирати на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2025 в 17:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водія, який збив велосипедиста і зник з місця ДТП на Харківщині, слідчі затримали, повідомляє Нацполіція.".