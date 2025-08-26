Три боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
О ситуации на фронте в Харьковской области проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошевки, два боя продолжаются.
На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре штурма оккупантов в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка. Идет еще одна атака.
«Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 71 боевое столкновение», — отметили в Генштабе.
