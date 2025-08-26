Live
Три боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:48   26.08.2025
Виктория Яковенко
Три боя идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

О ситуации на фронте в Харьковской области проинформировал Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошевки, два боя продолжаются.

На Купянском направлении украинские защитники отбили четыре штурма оккупантов в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка. Идет еще одна атака.

«Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. С начала суток зафиксировано 71 боевое столкновение», — отметили в Генштабе.

Читайте также: Россияне готовятся к городским боям в Купянске – Коваленко

Автор: Виктория Яковенко
