Три бої тривають на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Про ситуацію на фронті в Харківській області поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки, два бої тривають.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири штурми окупантів у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка. Триває ще одна атака.

«Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 71 бойове зіткнення», – зазначили у Генштабі.