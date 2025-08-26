Три бої тривають на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Про ситуацію на фронті в Харківській області поінформував Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорошівки, два бої тривають.
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири штурми окупантів у напрямку населених пунктів Куп’янськ та Нова Кругляківка. Триває ще одна атака.
«Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 71 бойове зіткнення», – зазначили у Генштабі.
