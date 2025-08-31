Live
Десяток беспилотников атаковал Харьковщину за сутки: данные Синегубова

Происшествия 08:31   31.08.2025
Оксана Горун
Десяток беспилотников атаковал Харьковщину за сутки: данные Синегубова Разрушения в селе Большая Рогозянка. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Различные разрушения за сутки есть в девяти населенных пунктах Харьковской области, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов утром 31 августа.

Обошлось без пострадавших.

«Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения: один  БпЛА типа «Герань-2»; один БпЛА типа «Ланцет»; пять БпЛА типа «Молния»; четыре БпЛА (тип устанавливается)», — написал Синегубов.

Частные дома россияне повредили и разрушили в селах Большая Рогозянка (Богодуховского района) и Курганное (Купянского района), а также поселке Боровая. В Дергачах «прилет» повредил забор.

Читайте также: Двадцать атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ

Ранее в ГСЧС проинформировали, что из-за российских обстрелов в регионе за сутки возникли пять пожаров, в том числе — в лесах на территории Боровской громады. Три лесных пожара еще тушат.

Автор: Оксана Горун
Десяток беспилотников атаковал Харьковщину за сутки: данные Синегубова
