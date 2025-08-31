Десяток беспилотников атаковал Харьковщину за сутки: данные Синегубова
Разрушения в селе Большая Рогозянка. Фото: Олег Синегубов/Telegram
Различные разрушения за сутки есть в девяти населенных пунктах Харьковской области, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов утром 31 августа.
Обошлось без пострадавших.
«Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения: один БпЛА типа «Герань-2»; один БпЛА типа «Ланцет»; пять БпЛА типа «Молния»; четыре БпЛА (тип устанавливается)», — написал Синегубов.
Частные дома россияне повредили и разрушили в селах Большая Рогозянка (Богодуховского района) и Курганное (Купянского района), а также поселке Боровая. В Дергачах «прилет» повредил забор.
Читайте также: Двадцать атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
Ранее в ГСЧС проинформировали, что из-за российских обстрелов в регионе за сутки возникли пять пожаров, в том числе — в лесах на территории Боровской громады. Три лесных пожара еще тушат.
Дата публикации материала: 31 августа 2025 в 08:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Различные разрушения за сутки есть в девяти населенных пунктах Харьковской области, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов утром 31 августа".