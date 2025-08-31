Десяток безпілотників атакував Харківщину за добу: дані Синєгубова

Різні руйнування за добу є у дев’яти населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 31 серпня.

Обійшлося без постраждалих.

“Ворог активно застосовував на Харківщині різні види озброєння: один БпЛА типу “Герань-2”; один БпЛА типу “Ланцет”; п’ять БпЛА типу “Молния”; чотири БпЛА (тип встановлюється)”, – написав Синєгубов.

Приватні будинки росіяни пошкодили та зруйнували в селах Велика Рогозянка (Богодухівського району) та Курганне (Куп’янського району), а також селищі Борова. У Дергачах “приліт” пошкодив паркан.

Раніше в ДСНС поінформували, що через російські обстріли в регіоні за добу виникли п’ять пожеж, у тому числі – в лісах на території Борівської громади. Три лісові пожежі ще гасять.