Десяток безпілотників атакував Харківщину за добу: дані Синєгубова

Події 08:31   31.08.2025
Оксана Горун
Десяток безпілотників атакував Харківщину за добу: дані Синєгубова Руйнування в селі Велика Рогозянка. Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Різні руйнування за добу є у дев’яти населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 31 серпня.

Обійшлося без постраждалих.

“Ворог активно застосовував на Харківщині різні види озброєння: один БпЛА типу “Герань-2”; один БпЛА типу “Ланцет”; п’ять БпЛА типу “Молния”; чотири БпЛА (тип встановлюється)”, – написав Синєгубов.

Приватні будинки росіяни пошкодили та зруйнували в селах Велика Рогозянка (Богодухівського району) та Курганне (Куп’янського району), а також селищі Борова. У Дергачах “приліт” пошкодив паркан.

Читайте також: Двадцять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ

Раніше в ДСНС поінформували, що через російські обстріли в регіоні за добу виникли п’ять пожеж, у тому числі – в лісах на території Борівської громади. Три лісові пожежі ще гасять.

Автор: Оксана Горун
