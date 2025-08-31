Оккупанты ударили по машине в Купянске: ранен гражданский
Фото: Андрей Канашевич/Facebook
Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич сообщил об обстреле, который произошел в Купянске утром 31 августа.
«31 августа, 08:30, ул. Защитников Купянска, г. Купянск, в результате обстрела гражданского автомобиля ранен мужчина 1982 года рождения. Пострадавший госпитализирован», — написал Канашевич в Facebook.
Он также проинформировал, что накануне — в два часа ночи 30 августа на той же улице Защитников Купянска россияне обстрелом повредили дом. Там возник пожар. Обошлось без пострадавших.
В течение суток армия РФ обстреляла село Курганное в Ольховатской громаде. Там также горело частное домовладение — без пострадавших.
Читайте также: «С удивлением узнал, что у РФ уже почти заблокирован Купянск» — Трегубов 📹
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: канашевич, купянск, новости Харькова, обстрел, поранений;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Оккупанты ударили по машине в Купянске: ранен гражданский»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 31 августа 2025 в 11:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич сообщил об обстреле, который произошел в Купянске утром 31 августа".