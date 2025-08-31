Live
Оккупанты ударили по машине в Купянске: ранен гражданский

Происшествия 11:27   31.08.2025
Оксана Горун
Оккупанты ударили по машине в Купянске: ранен гражданский Фото: Андрей Канашевич/Facebook

Начальник Купянской РВА Андрей Канашевич сообщил об обстреле, который произошел в Купянске утром 31 августа.

«31 августа, 08:30, ул. Защитников Купянска, г. Купянск, в результате обстрела гражданского автомобиля ранен мужчина 1982 года рождения. Пострадавший госпитализирован», — написал Канашевич в Facebook.

Он также проинформировал, что накануне — в два часа ночи 30 августа на той же улице Защитников Купянска россияне обстрелом повредили дом. Там возник пожар. Обошлось без пострадавших.

В течение суток армия РФ обстреляла село Курганное в Ольховатской громаде. Там также горело частное домовладение — без пострадавших.

Читайте также: «С удивлением узнал, что у РФ уже почти заблокирован Купянск» — Трегубов 📹

Автор: Оксана Горун
