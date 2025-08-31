Окупанти вдарили по автівці в Куп’янську: поранений цивільний
Фото: Андрій Канашевич/фейсбук
Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич повідомив про обстріл, який стався у Куп’янську вранці 31 серпня.
“31 серпня 08:30, вул. Захисників Купʼянська, м. Купʼянськ, внаслідок обстрілу цивільної автівки поранено чоловіка 1982 р.н. Постраждалого шпиталізовано”, – написав Канашевич у фейсбуці.
Він також поінформував, що напередодні – о другій ночі 30 серпня на тій само вулиці Захисників Куп’янська росіяни обстрілом пошкодили будинок. Там виникла пожежа. Обійшлося без постраждалих.
Протягом доби армія РФ обстріляла село Курганне у Вільхуватській громаді. Там також горіло приватне домоволодіння – без постраждалих.
