Live
  • Нд 31.08.2025
  • Харків  +29°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Окупанти вдарили по автівці в Куп’янську: поранений цивільний

Події 11:27   31.08.2025
Оксана Горун
Окупанти вдарили по автівці в Куп’янську: поранений цивільний Фото: Андрій Канашевич/фейсбук

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич повідомив про обстріл, який стався у Куп’янську вранці 31 серпня.

“31 серпня 08:30, вул. Захисників Купʼянська, м. Купʼянськ, внаслідок обстрілу цивільної автівки поранено чоловіка 1982 р.н. Постраждалого шпиталізовано”, – написав Канашевич у фейсбуці.

Він також поінформував, що напередодні – о другій ночі 30 серпня на тій само вулиці Захисників Куп’янська росіяни обстрілом пошкодили будинок. Там виникла пожежа. Обійшлося без постраждалих.

Протягом доби армія РФ обстріляла село Курганне у Вільхуватській громаді. Там також горіло приватне домоволодіння – без постраждалих.

Читайте також: “З подивом дізнався, що у РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов 📹

Автор: Оксана Горун
Популярно
Окупанти вдарили по автівці в Куп’янську: поранений цивільний
Окупанти вдарили по автівці в Куп’янську: поранений цивільний
31.08.2025, 11:27
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
31.08.2025, 10:43
Генштаб назвав заяви РФ про “зону безпеки” в Харківській області фейком
Генштаб назвав заяви РФ про “зону безпеки” в Харківській області фейком
31.08.2025, 09:42
Росіяни намагаються проникнути в Куп’янськ по каналізації – ISW
Росіяни намагаються проникнути в Куп’янськ по каналізації – ISW
31.08.2025, 09:13
Десяток безпілотників атакував Харківщину за добу: дані Синєгубова
Десяток безпілотників атакував Харківщину за добу: дані Синєгубова
31.08.2025, 08:31
Новини Харкова – головне 31 серпня: поранений у Куп’янську, заява Генштабу
Новини Харкова – головне 31 серпня: поранений у Куп’янську, заява Генштабу
31.08.2025, 11:38

Новини за темою:

16:14
Про проблеми з евакуацією на Куп’янщині розповів Канашевич
15:10
Пересуватися по Куп’янську та околицях вкрай небезпечно – Канашевич (відео)
20:00
Тривога на кордоні: огляд фронту на Харківщині (відео)
18:38
Що змінилось в атаках ворога на Куп’янщину, розповів Канашевич
16:46
Російські ДРГ вже фіксують у найближчому передмісті Куп’янська: інформація РДА

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Окупанти вдарили по автівці в Куп’янську: поранений цивільний»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2025 в 11:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич повідомив про обстріл, який стався у Куп’янську вранці 31 серпня".