Подкупить копов пытался харьковчанин, теперь его будут судить – прокуратура

Правоохранители передали в суд дело 49-летнего жителя Харькова, который, по данным следствия, предлагал взятку правоохранителям.

«49-летний житель Харькова, находясь под пробационным наблюдением за совершение умышленного уголовного правонарушения против собственности, совершил новое преступление. В июле в Основянском районе инспекторы патрульной полиции остановили мужчину для проверки документов. Во время осмотра правоохранители обнаружили у него блистер с таблетками метадона. Мужчина хранил наркотики для личного употребления», — установили в Харьковской областной прокуратуре.

Потом фигурант пытался «договориться» с копами и предложил им 500 долларов, отметили правоохранители. Однако полицейские сразу зафиксировали факт предоставления неправомерной выгоды.

Мужчине инкриминируют незаконное приобретение, хранение наркотического средства без цели сбыта и предложения предоставления должностному лицу неправомерной выгоды за несовершение должностным лицом, в интересах предлагающего действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения (ч. 1 ст. 309, ч.1. ст. 369 ККУ).