Live
  • Ср 03.09.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.36
  • EUR 48.18

Подкупить копов пытался харьковчанин, теперь его будут судить – прокуратура

Общество 10:36   03.09.2025
Виктория Яковенко
Подкупить копов пытался харьковчанин, теперь его будут судить – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд дело 49-летнего жителя Харькова, который, по данным следствия, предлагал взятку правоохранителям.

«49-летний житель Харькова, находясь под пробационным наблюдением за совершение умышленного уголовного правонарушения против собственности, совершил новое преступление. В июле в Основянском районе инспекторы патрульной полиции остановили мужчину для проверки документов. Во время осмотра правоохранители обнаружили у него блистер с таблетками метадона. Мужчина хранил наркотики для личного употребления», — установили в Харьковской областной прокуратуре.

Потом фигурант пытался «договориться» с копами и предложил им 500 долларов, отметили правоохранители. Однако полицейские сразу зафиксировали факт предоставления неправомерной выгоды.

Мужчине инкриминируют незаконное приобретение, хранение наркотического средства без цели сбыта и предложения предоставления должностному лицу неправомерной выгоды за несовершение должностным лицом, в интересах предлагающего действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения (ч. 1 ст. 309, ч.1. ст. 369 ККУ).

Читайте также: Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
РФ атаковала Украину: где были взрывы, что пострадало, задержка поездов
РФ атаковала Украину: где были взрывы, что пострадало, задержка поездов
03.09.2025, 07:51
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
03.09.2025, 09:29
Новости Харькова — главное 3 сентября: удары по Украине, задержали Скоробагача
Новости Харькова — главное 3 сентября: удары по Украине, задержали Скоробагача
03.09.2025, 10:14
Во Франции задержали экс-заместителя главы Харьковского облсовета – СМИ
Во Франции задержали экс-заместителя главы Харьковского облсовета – СМИ
03.09.2025, 07:24
Харьков хочет купить 85 подержанных автобусов из ЕС: Терехов объяснил, зачем
Харьков хочет купить 85 подержанных автобусов из ЕС: Терехов объяснил, зачем
02.09.2025, 21:50
Подкупить копов пытался харьковчанин, теперь его будут судить – прокуратура
Подкупить копов пытался харьковчанин, теперь его будут судить – прокуратура
03.09.2025, 10:36

Новости по теме:

20:56
За деньги обещал вернуть демобилизованного на службу чиновник с Харьковщины
15:31
Двое уже экс-копов хотели подставить коллегу в Харькове – прокуратура, детали
13:12
Снять с розыска в «Обереге» за $2000: в Харькове полицейского подозревают
16:00
СБУ: руководитель ЦПАУ на Харьковщине погорел на взятке, за что взял $3000
12:40
Пьяного водителя остановили в Харькове – копы отказались от взятки в долларах

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Подкупить копов пытался харьковчанин, теперь его будут судить – прокуратура»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 10:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд дело 49-летнего жителя Харькова, который, по данным следствия, предлагал взятку правоохранителям.".