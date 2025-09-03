Підкупити копів намагався харків’янин, тепер його судитимуть – прокуратура
Правоохоронці передали до суду справу 49-річного жителя Харкова, який, за даними слідства, пропонував хабар правоохоронцям.
«49-річний мешканець Харкова, перебуваючи під пробаційним наглядом за вчинення умисного кримінального правопорушення проти власності, скоїв новий злочин. У липні в Основ’янському районі інспектори патрульної поліції зупинили чоловіка для перевірки документів. Під час огляду правоохоронці виявили у нього блістер з таблетками метадону. Чоловік зберігав наркотики для особистого вживання», – встановили у Харківській обласній прокуратурі.
Згодом фігурант намагався «домовитися» з копами та запропонував їм 500 доларів, зазначили правоохоронці. Однак поліцейські відразу зафіксували факт надання неправомірної вигоди.
Чоловіку інкримінують незаконне придбання, зберігання наркотичного засобу без мети збуту та пропозиції надання службовій особі неправомірної вигоди за невчинення службовою особою, в інтересах того, хто пропонує, дії з використанням наданої їй влади та службового становища (ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 369 ККУ).
