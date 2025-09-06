Live
Где сегодня атаковала РФ на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:26   06.09.2025
Виктория Яковенко
Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили одну атаку вражеских войск, еще три боя продолжаются. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Нововасилевки.

На Купянском направлении оккупанты один раз безуспешно пытались прорвать украинскую оборону в районе Купянска.

«С начала этих суток произошло 68 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что у врага нет продвижений ни на севере Харьковщины, ни на Купянском и Боровском направлениях.

Читайте также: Какую дорогу рекомендует избегать депутат после заката на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
