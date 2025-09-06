Де сьогодні атакувала РФ на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили одну атаку ворожих військ, ще три бої тривають. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Нововасилівки.
На Куп’янському напрямку окупанти один раз безуспішно намагалися прорвати українську оборону в районі Куп’янська.
«Від початку цієї доби відбулося 68 бойових зіткнень», – зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що ворог не має просувань ані на півночі Харківщини, ані на Куп’янському та Борівському напрямках.
