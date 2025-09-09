Сколько укрытий есть в Харькове, рассказал Терехов

3300 укрытий и 30 станций метро могут укрыть людей во время тревог, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в нацмарафоне.

Городской голова отметил, что сегодня гораздо больше харьковчан используют укрытия во время воздушных тревог.

«Что касается цифр, то сегодня в Харькове есть 3300 укрытий. Это и самые простые укрытия, и, конечно, основное укрытие – это 30 станций метрополитена. Кроме этого, сегодня мы построили уже 7 школ, работающих под землей, то есть там тоже можно укрыться во время воздушных тревог. Есть 14 остановок, которые мы оборудовали специально для того, чтобы люди могли там прятаться», – перечислил Терехов.