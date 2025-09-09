Live
  • Вт 09.09.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.38

Сколько укрытий есть в Харькове, рассказал Терехов

Общество 19:35   09.09.2025
Оксана Якушко
Сколько укрытий есть в Харькове, рассказал Терехов

3300 укрытий и 30 станций метро могут укрыть людей во время тревог, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в нацмарафоне.

Городской голова отметил, что сегодня гораздо больше харьковчан используют укрытия во время воздушных тревог.

«Что касается цифр, то сегодня в Харькове есть 3300 укрытий. Это и самые простые укрытия, и, конечно, основное укрытие – это 30 станций метрополитена. Кроме этого, сегодня мы построили уже 7 школ, работающих под землей, то есть там тоже можно укрыться во время воздушных тревог. Есть 14 остановок, которые мы оборудовали специально для того, чтобы люди могли там прятаться», – перечислил Терехов.

Читайте также: В Харькове — взрывы: по пригороду били из авиации, пострадавший (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове — взрывы: по пригороду били из авиации, пострадавший (фото)
В Харькове — взрывы: по пригороду били из авиации, пострадавший (фото)
09.09.2025, 15:30
Новости Харькова — главное за 9 сентября: удары по пригороду, опасная погода
Новости Харькова — главное за 9 сентября: удары по пригороду, опасная погода
09.09.2025, 18:12
Опасная погода надвигается на Харьков – предупреждение синоптиков
Опасная погода надвигается на Харьков – предупреждение синоптиков
09.09.2025, 14:31
Харьковчанка из Гарварда объяснила, что с Трампом и где решительность стран ЕС
Харьковчанка из Гарварда объяснила, что с Трампом и где решительность стран ЕС
09.09.2025, 18:18
«Квартира стала кладбищем» для двух сотен рукокрылых в Харькове (видео)
«Квартира стала кладбищем» для двух сотен рукокрылых в Харькове (видео)
09.09.2025, 09:35
Сколько укрытий есть в Харькове, рассказал Терехов
Сколько укрытий есть в Харькове, рассказал Терехов
09.09.2025, 19:35

Новости по теме:

16:18
Взрыв слышали харьковчане: что это было, сообщил Терехов
20:35
Взрыв в Харькове: БпЛА «Молния» ударил по территории учебного заведения
21:50
Харьков хочет купить 85 подержанных автобусов из ЕС: Терехов объяснил, зачем
16:12
Удар по многоэтажке в августе: Терехов сомневается в ее восстановлении
13:43
«За каждым обстрелом – страшные трагедии»: в августе погибли семь харьковчан

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Сколько укрытий есть в Харькове, рассказал Терехов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2025 в 19:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3300 укрытий и 30 станций метро могут укрыть людей во время тревог, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в нацмарафоне.".