Скільки укриттів наразі є у Харкові, розповів Терехов

Суспільство 19:35   09.09.2025
Оксана Якушко
Скільки укриттів наразі є у Харкові, розповів Терехов

3300 укриттів та 30 станцій метро можуть укрити людей під час тривог, повідомив мер Харкова Ігор Терехов у нацмарафоні.

Міський голова зазначив, що сьогодні набагато більше харків’ян використовують укриття під час повітряних тривог.

«Що стосується цифр, то сьогодні в Харкові є 3300 укриттів. Це і найпростіші укриття, і звісно, основне укриття – 30 станцій метрополітену. Окрім цього, сьогодні ми побудували вже 7 шкіл, які працюють під землею, тобто там теж можна укритися під час повітряних тривог. Є 14 зупинок, які ми обладнали спеціально для того, щоб люди могли там ховатися», – перерахував Терехов.

