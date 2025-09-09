Скільки укриттів наразі є у Харкові, розповів Терехов
3300 укриттів та 30 станцій метро можуть укрити людей під час тривог, повідомив мер Харкова Ігор Терехов у нацмарафоні.
Міський голова зазначив, що сьогодні набагато більше харків’ян використовують укриття під час повітряних тривог.
«Що стосується цифр, то сьогодні в Харкові є 3300 укриттів. Це і найпростіші укриття, і звісно, основне укриття – 30 станцій метрополітену. Окрім цього, сьогодні ми побудували вже 7 шкіл, які працюють під землею, тобто там теж можна укритися під час повітряних тривог. Є 14 зупинок, які ми обладнали спеціально для того, щоб люди могли там ховатися», – перерахував Терехов.
Читайте також: У Харкові – вибухи: по передмістю били із авіації, постраждалий (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, укриття, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Скільки укриттів наразі є у Харкові, розповів Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Вересня 2025 в 19:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3300 укриттів та 30 станцій метро можуть укрити людей під час тривог, повідомив мер Харкова Ігор Терехов у нацмарафоні.".