Бил жену по голове: полиция запретила мужчине контакты с супругой

Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил о семейной ссоре, во время которой муж избил жену.

«Правоохранители установили, что во время семейной ссоры мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал бросаться в драку, в результате чего несколько раз ударил 42-летнюю жену по голове и лицу», — отметили в ГУНП.

Чтобы драчун поостыл, полицейские вынесли ему запретительное предписание. Любым способом контактировать с супругой ему запрещено в течение трех суток. Также материалы о семейной драке внесли в ЕРДР — по статье «преднамеренное легкое телесное повреждение».

Ранее полиция сообщала о ссоре на Салтовке, которая завершилась смертью молодой пары. По данным следствия, 25-летний мужчина приревновал девушку. Он разбил окно в ее квартире на первом этаже и пробрался внутрь. Она же попыталась скрыться и выбежала на улицу. Тогда мужчина выстрелил в беглянку — и убил. А после застрелился сам.