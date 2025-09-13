Бив дружину по голові: поліція заборонила чоловікові контакти з жінкою
Відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області повідомив про сімейну сварку, під час якої чоловік побив дружину.
“Правоохоронці встановили, що під час сімейної сварки чоловік у стані алкогольного сп’яніння почав кидатись у бійку, в результаті чого декілька разів вдарив 42-річну дружину по голові та обличчю”, – зазначили в ГУНП.
Щоб забіяка охолонув, поліціянти винесли йому заборонний припис. Будь-яким способом контактувати із дружиною йому заборонено протягом трьох діб. Також матеріали про сімейну бійку внесли до ЄРДР – за статтею “навмисне легке тілесне ушкодження”.
Раніше поліція повідомляла про сварку на Салтівці, яка завершилася смертю молодої пари. За даними слідства, 25-річний чоловік приревнував дівчину. Він розбив вікно у її квартирі на першому поверсі та пробрався всередину. Вона ж спробувала втекти та вибігла надвір. Тоді чоловік вистрілив у втікачку – і вбив. А потім застрелився сам.
