Почему из Купянска принудительно не могут вывезти жителей, объяснил Беседин

Общество 19:08   14.09.2025
Елена Нагорная
Почему из Купянска принудительно не могут вывезти жителей, объяснил Беседин

Местные жители, которые остаются в Купянске, это в основном пожилые и маломобильные люди. Они «фактически поставили на себе крест», рассказал в эфире телеканала «Эспрессо» начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

Он напомнил, что в Купянской громаде остаются 1800 гражданских, в том числе 760 жителей — непосредственно на правобережье Купянска.

«Если бы у нас была такая юридическая возможность и основание, мы бы обязательно всех вывезли, как вывезли всех детей с территории Купянской громады, где была применена принудительная эвакуация, — пояснил ведущим Беседин. — К сожалению, юридически нет полномочий применять принудительную эвакуацию для взрослого населения. Обязательная эвакуация продолжается уже полтора года, но, к сожалению, при этой эвакуации каждый гражданин Украины имеет право отказаться. Что и делают люди, которые остаются».

Видео телеканала «Эспрессо»

Глава ГВА отметил, что гражданским постоянно объясняют, что их присутствие мешает защитникам на 100% отрабатывать тактические задачи.

«К сожалению, большинство это пожилые люди, пенсионеры, маломобильные, которые не слышат, не хотят. Трудно это говорить, но они фактически поставили на себе крест и остаются в городе, хотя знают, что каждую секунду могут погибнуть», — добавил Беседин.

Напомним, утром 14 сентября спикер ОСГВ «Днепр» Алексей Бельский подтвердил, что российские военные в Купянске есть, но, по его словам, это ДРГ, которые проникали в город в основном в гражданской одежде и теперь их сложно выявить среди местных жителей. Проводятся антидиверсионные операции, россиян ищут.

7 сентября шестилетняя девочка получила тяжелые ранения в Купянске, попав под минометный обстрел. Как в прифронтовом городе оказался ребенок, выясняют чиновники, так как принудительную эвакуацию детей там завершили еще год назад.

Читайте также: DeepState вновь заявляет о продвижении российских войск в Купянске (карта)

Автор: Елена Нагорная
