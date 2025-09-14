Чому з Куп’янська примусово не можуть вивезти мешканців, пояснив Беседін
Місцеві жителі, які залишаються у Куп’янську, це переважно літні та маломобільні люди. Вони “фактично поставили на собі хрест”, розповів в етері телеканалу “Еспресо” начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.
Він нагадав, що у Куп’янській громаді лишаються 1800 цивільних, у тому числі 760 мешканців – безпосередньо на правобережжі Куп’янська.
“Якби у нас була така юридична можливість і підстава, ми б обов’язково всіх вивезли, як вивезли всіх дітей із території Куп’янської громади, де була застосована примусова евакуація, – пояснив ведучим Беседін. – На жаль, юридично немає повноважень застосувати примусову евакуацію для дорослого населення. Обов’язкова евакуація триває вже півтора року, але, на жаль, при цій евакуації кожен громадянин України має право відмовитися. Що й роблять люди, які залишаються”.
Відео телеканалу «Еспресо»
Глава МВА зазначив, що цивільним постійно пояснюють, що їхня присутність заважає захисникам на 100% відпрацьовувати тактичні завдання.
“На жаль, більшість людей – похилого віку, пенсіонери, маломобільні, які не чують, не хочуть. Важко це казати, але вони фактично поставили на собі хрест і залишаються в місті, хоча знають, що кожної секунди можуть загинути”, – додав Беседін.
Нагадаємо, вранці 14 вересня речник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський підтвердив, що російські військові у Куп’янську є, але, за його словами, це ДРГ, які проникали в місто переважно у цивільному одязі й тепер їх складно виявити серед місцевих мешканців. Проводяться антидиверсійні операції, росіян шукають.
7 вересня шестирічна дівчинка зазнала тяжких поранень у Куп’янську, потрапивши під мінометний обстріл. Як у прифронтовому місті опинилася дитина, з’ясовують чиновники, оскільки примусову евакуацію дітей там завершили ще рік тому.
Читайте також: DeepState знову заявляє про просування російських військ у Куп’янську (карта)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Андрей Беседин, евакуація, куп'янск, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чому з Куп’янська примусово не можуть вивезти мешканців, пояснив Беседін»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2025 в 19:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місцеві жителі, які залишаються у Куп’янську, це переважно літні та маломобільні люди. Вони “фактично поставили на собі хрест”, розповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.".