Live
  • Нд 14.09.2025
  • Харків  +23°С
  • USD 41.31
  • EUR 48.27

Чому з Куп’янська примусово не можуть вивезти мешканців, пояснив Беседін

Суспільство 19:08   14.09.2025
Олена Нагорна
Чому з Куп’янська примусово не можуть вивезти мешканців, пояснив Беседін

Місцеві жителі, які залишаються у Куп’янську, це переважно літні та маломобільні люди. Вони “фактично поставили на собі хрест”, розповів в етері телеканалу “Еспресо” начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Він нагадав, що у Куп’янській громаді лишаються 1800 цивільних, у тому числі 760 мешканців – безпосередньо на правобережжі Куп’янська.

“Якби у нас була така юридична можливість і підстава, ми б обов’язково всіх вивезли, як вивезли всіх дітей із території Куп’янської громади, де була застосована примусова евакуація, – пояснив ведучим Беседін. – На жаль, юридично немає повноважень застосувати примусову евакуацію для дорослого населення. Обов’язкова евакуація триває вже півтора року, але, на жаль, при цій евакуації кожен громадянин України має право відмовитися. Що й роблять люди, які залишаються”.

Відео телеканалу «Еспресо»

Глава МВА зазначив, що цивільним постійно пояснюють, що їхня присутність заважає захисникам на 100% відпрацьовувати тактичні завдання.

“На жаль, більшість людей – похилого віку, пенсіонери, маломобільні, які не чують, не хочуть. Важко це казати, але вони фактично поставили на собі хрест і залишаються в місті, хоча знають, що кожної секунди можуть загинути”, – додав Беседін.

Нагадаємо, вранці 14 вересня речник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський підтвердив, що російські військові у Куп’янську є, але, за його словами, це ДРГ, які проникали в місто переважно у цивільному одязі й тепер їх складно виявити серед місцевих мешканців. Проводяться антидиверсійні операції, росіян шукають.

7 вересня шестирічна дівчинка зазнала тяжких поранень у Куп’янську, потрапивши під мінометний обстріл. Як у прифронтовому місті опинилася дитина, з’ясовують чиновники, оскільки примусову евакуацію дітей там завершили ще рік тому.

Читайте також: DeepState знову заявляє про просування російських військ у Куп’янську (карта)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Чому з Куп’янська примусово не можуть вивезти мешканців, пояснив Беседін
Чому з Куп’янська примусово не можуть вивезти мешканців, пояснив Беседін
14.09.2025, 19:08
Скільки будинків вже відновили в Харкові із запланованих на 2025 рік (відео)
Скільки будинків вже відновили в Харкові із запланованих на 2025 рік (відео)
14.09.2025, 18:08
«Певна напруга є»: Терехов закликав харків’ян бути обережними (відео)
«Певна напруга є»: Терехов закликав харків’ян бути обережними (відео)
14.09.2025, 17:18
Три бої точаться на Харківщині – Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті на 16:00
Три бої точаться на Харківщині – Генштаб ЗСУ про ситуацію на фронті на 16:00
14.09.2025, 17:36
Чи готовий Харків до можливих нових обстрілів енергосистеми, відповів Терехов
Чи готовий Харків до можливих нових обстрілів енергосистеми, відповів Терехов
14.09.2025, 16:54
Водій Renault врізався у стовп у Харкові і загинув, його пасажири в лікарні
Водій Renault врізався у стовп у Харкові і загинув, його пасажири в лікарні
14.09.2025, 15:53

Новини за темою:

17:36
Прапори РФ у Куп’янську можуть розгортати “ждуни” – начальник МВА Беседін
13:43
«Ворог впритул до Куп’янська». З початку року по громаді вдарили 35 тис. разів
19:00
Двох куп’янчан атакував FPV-дрон – Беседін
19:19
«Пошрамований бомбами і ракетами»: який вигляд має Куп’янськ з повітря (відео)
10:11
131 людина загинула в Куп’янську через обстріли з початку року – Беседін

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Чому з Куп’янська примусово не можуть вивезти мешканців, пояснив Беседін»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2025 в 19:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місцеві жителі, які залишаються у Куп’янську, це переважно літні та маломобільні люди. Вони “фактично поставили на собі хрест”, розповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.".