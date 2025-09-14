Чому з Куп’янська примусово не можуть вивезти мешканців, пояснив Беседін

Місцеві жителі, які залишаються у Куп’янську, це переважно літні та маломобільні люди. Вони “фактично поставили на собі хрест”, розповів в етері телеканалу “Еспресо” начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Він нагадав, що у Куп’янській громаді лишаються 1800 цивільних, у тому числі 760 мешканців – безпосередньо на правобережжі Куп’янська.

“Якби у нас була така юридична можливість і підстава, ми б обов’язково всіх вивезли, як вивезли всіх дітей із території Куп’янської громади, де була застосована примусова евакуація, – пояснив ведучим Беседін. – На жаль, юридично немає повноважень застосувати примусову евакуацію для дорослого населення. Обов’язкова евакуація триває вже півтора року, але, на жаль, при цій евакуації кожен громадянин України має право відмовитися. Що й роблять люди, які залишаються”.

Відео телеканалу «Еспресо»

Глава МВА зазначив, що цивільним постійно пояснюють, що їхня присутність заважає захисникам на 100% відпрацьовувати тактичні завдання.

“На жаль, більшість людей – похилого віку, пенсіонери, маломобільні, які не чують, не хочуть. Важко це казати, але вони фактично поставили на собі хрест і залишаються в місті, хоча знають, що кожної секунди можуть загинути”, – додав Беседін.

Нагадаємо, вранці 14 вересня речник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський підтвердив, що російські військові у Куп’янську є, але, за його словами, це ДРГ, які проникали в місто переважно у цивільному одязі й тепер їх складно виявити серед місцевих мешканців. Проводяться антидиверсійні операції, росіян шукають.

7 вересня шестирічна дівчинка зазнала тяжких поранень у Куп’янську, потрапивши під мінометний обстріл. Як у прифронтовому місті опинилася дитина, з’ясовують чиновники, оскільки примусову евакуацію дітей там завершили ще рік тому.