Восемь боев идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили три штурма врага вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного и Красного Первого. Продолжаются еще семь боев.
Противник с начала суток шесть раз атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска, еще один бой продолжается.
Напомним, начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщал, что ДРГ россиян постоянно пытаются прорваться в город, однако ВСУ отбивают все вражеские штурмы. В то же время, в результате боевых действий от Купянска уже почти ничего не осталось. По его данным, в громаде остается 1800 жителей, из них 760 – на правом берегу города.
Спикер ОСГВ «Днепр» Алексей Бельский рассказал, что Купянск для оккупантов – стратегическая цель. Он констатировал: официально россияне не вошли в город, но есть диверсионные группы.
