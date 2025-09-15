Live
  • Пн 15.09.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.39

Восемь боев идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:45   15.09.2025
Виктория Яковенко
Восемь боев идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили три штурма врага вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного и Красного Первого. Продолжаются еще семь боев.

Противник с начала суток шесть раз атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска, еще один бой продолжается.

Напомним, начальник Купянской ГВА Андрей Беседин сообщал, что ДРГ россиян постоянно пытаются прорваться в город, однако ВСУ отбивают все вражеские штурмы. В то же время, в результате боевых действий от Купянска уже почти ничего не осталось. По его данным, в громаде остается 1800 жителей, из них 760 – на правом берегу города.

Спикер ОСГВ «Днепр» Алексей Бельский рассказал, что Купянск для оккупантов – стратегическая цель. Он констатировал: официально россияне не вошли в город, но есть диверсионные группы.

Читайте также: «Мужчин убить»: пленные из РФ объяснили, зачем лезли по газопроводу в Купянск

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 14 сентября: поезда опаздывают, что в Купянске
Новости Харькова — главное за 14 сентября: поезда опаздывают, что в Купянске
14.09.2025, 19:48
Два миллиона грн хотят потратить на ремонт распределительной полосы в Харькове
Два миллиона грн хотят потратить на ремонт распределительной полосы в Харькове
15.09.2025, 09:23
«Мужчин убить»: пленные из РФ объяснили, зачем лезли по газопроводу в Купянск
«Мужчин убить»: пленные из РФ объяснили, зачем лезли по газопроводу в Купянск
15.09.2025, 11:58
Названа средняя зарплата на Харьковщине, сравнение с другими областями
Названа средняя зарплата на Харьковщине, сравнение с другими областями
14.09.2025, 14:50
Купянск разрушен на 95% – Беседин сообщил, есть ли в городе россияне
Купянск разрушен на 95% – Беседин сообщил, есть ли в городе россияне
15.09.2025, 10:19
Восемь боев идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Восемь боев идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
15.09.2025, 16:45

Новости по теме:

10:19
Купянск разрушен на 95% – Беседин сообщил, есть ли в городе россияне
08:11
Почти два десятка боев было на Харьковщине за сутки – подробности от Генштаба
07:49
Оккупанты утверждают, что продвинулись в Купянске – анализ ISW
08:17
По всей линии фронта было 195 боев – где ВС РФ наступали на Харьковщине
07:26
Что говорят в ISW о заявлениях РФ, касаемо их «побед» в Харьковской области

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Восемь боев идут на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2025 в 16:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".