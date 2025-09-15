Live
Вісім боїв йдуть на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Фронт 16:45   15.09.2025
Вікторія Яковенко
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три штурми ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного та Красного Першого. Тривають ще сім боїв.

Противник із початку доби шість разів атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська, ще один бій триває.

Нагадаємо, начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін повідомляв, що ДРГ росіян постійно намагаються прорватися до міста, проте ЗСУ відбивають усі ворожі штурми. Водночас у результаті бойових дій від Куп’янська вже майже нічого не залишилося. За його даними, у громаді залишається 1800 мешканців, із них 760 – на правому березі міста.

Речник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський розповів, що Куп’янськ для окупантів – стратегічна мета наразі. Він констатував: офіційно росіяни не зайшли у місто, але є диверсійні групи.

Читайте також: “Мужчин убить”: полонені з РФ пояснили, нащо лізли по газопроводу в Куп’янськ

Автор: Вікторія Яковенко
