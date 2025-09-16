Атака БпЛА на Харьков: удар по фармакадемии, пострадавших уже четыре (видео)

Количество пострадавших в результате утренней атаки на Харьков возросло до четырех.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали три женщины в возрасте 51, 52 и 54 лет и 89-летний мужчина. Все – в легком состоянии.

«Была информация от Сил противовоздушной обороны, что «Шахеды» заходят на город. Раздалась воздушная тревога, часть «Шахедов» была сбита. Один из «Шахедов» попал в административное здание одного из высших заведений. Разрушена крыша, одно перекрытие. Для понимания это медицинское учреждение фармацевтического направления. В этом помещении было подразделение по повышению квалификации», – отметил Синегубов.

Видео: Олег Синегубов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что было прямое попадание в крышу фармакадемии. Там люди не находились, ведь шесть работников вовремя спустились в подвальное помещение.

«Возник пожар – 150 кв м крыши горело. Сейчас пожар уже локализовали. Этот дом расположен среди многоэтажек. Это жилая застройка Харькова, рядом расположен рынок, где было много людей», – подчеркнул мэр.

Терехов отметил, что город поможет устранить последствия атаки беспилотника по корпусу Национального фармацевтического университета.

«Будем вместе восстанавливать и наводить порядок. Это памятка архитектуры местного значения», — отметил он.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют российские беспилотники. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что на месте удара в Слободском районе вспыхнул пожар. О трех пострадавших информировал городской голова. Он уточнил, что «Шахед» попал в учебное заведение, рядом находится рынок.

Синегубов уточнил, что город атаковали несколько БпЛА, часть из них удалось сбить. Он отметил, что объект, куда попал дрон, не имел никакого отношения к военной или оборонной промышленности — это исключительно гражданское здание в центральной части города. «Очевидно, целью врага было поражение максимального количества мирных людей», — считает Синегубов.