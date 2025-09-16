Live
  • Вт 16.09.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.23
  • EUR 48.5

Атака БпЛА на Харьков: удар по фармакадемии, пострадавших уже четыре (видео)

Происшествия 13:19   16.09.2025
Виктория Яковенко
Атака БпЛА на Харьков: удар по фармакадемии, пострадавших уже четыре (видео) Фото: Олег Синегубов

Количество пострадавших в результате утренней атаки на Харьков возросло до четырех.

Глава ХОВА Олег Синегубов уточнил, что пострадали три женщины в возрасте 51, 52 и 54 лет и 89-летний мужчина. Все – в легком состоянии.

«Была информация от Сил противовоздушной обороны, что «Шахеды» заходят на город. Раздалась воздушная тревога, часть «Шахедов» была сбита. Один из «Шахедов» попал в административное здание одного из высших заведений. Разрушена крыша, одно перекрытие. Для понимания это медицинское учреждение фармацевтического направления. В этом помещении было подразделение по повышению квалификации», – отметил Синегубов.

Видео: Олег Синегубов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, что было прямое попадание в крышу фармакадемии. Там люди не находились, ведь шесть работников вовремя спустились в подвальное помещение.

«Возник пожар – 150 кв м крыши горело. Сейчас пожар уже локализовали. Этот дом расположен среди многоэтажек. Это жилая застройка Харькова, рядом расположен рынок, где было много людей», – подчеркнул мэр.

Терехов отметил, что город поможет устранить последствия атаки беспилотника по корпусу Национального фармацевтического университета.

«Будем вместе восстанавливать и наводить порядок. Это памятка архитектуры местного значения», — отметил он.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют российские беспилотники. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что на месте удара в Слободском районе вспыхнул пожар. О трех пострадавших информировал городской голова. Он уточнил, что «Шахед» попал в учебное заведение, рядом находится рынок.

Синегубов уточнил, что город атаковали несколько БпЛА, часть из них удалось сбить. Он отметил, что объект, куда попал дрон, не имел никакого отношения к военной или оборонной промышленности — это исключительно гражданское здание в центральной части города. «Очевидно, целью врага было поражение максимального количества мирных людей», — считает Синегубов.

Читайте также: Момент удара вражеского БпЛА по Харькову попал на камеру (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 16 сентября: удар по фармакадемии, пострадавшие
Новости Харькова — главное 16 сентября: удар по фармакадемии, пострадавшие
16.09.2025, 14:29
«Рядом рынок»: куда попал «Шахед» в Харькове, рассказал Терехов (видео)
«Рядом рынок»: куда попал «Шахед» в Харькове, рассказал Терехов (видео)
16.09.2025, 11:58
Момент удара вражеского БпЛА по Харькову попал на камеру (видео)
Момент удара вражеского БпЛА по Харькову попал на камеру (видео)
16.09.2025, 13:02
Харьков атаковали несколько БпЛА, часть сбили – ОВА (фото и видео последствий)
Харьков атаковали несколько БпЛА, часть сбили – ОВА (фото и видео последствий)
16.09.2025, 14:21
В Харькове – взрывы, город под атакой БпЛА, есть раненые
В Харькове – взрывы, город под атакой БпЛА, есть раненые
16.09.2025, 11:12
Флаг и герб теперь имеет громада на Харьковщине: что они означают (фото)
Флаг и герб теперь имеет громада на Харьковщине: что они означают (фото)
16.09.2025, 14:26

Новости по теме:

13:19
Атака БпЛА на Харьков: удар по фармакадемии, пострадавших уже четыре (видео)
13:02
Момент удара вражеского БпЛА по Харькову попал на камеру (видео)
21:34
Новости Харькова — главное 3 сентября: поймали Скоробагача, бои под Купянском
15:06
Как сейчас выглядит вокзал в Лозовой, который разрушили дроны РФ (видео)
12:10
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: среди них – Харьковщина

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Атака БпЛА на Харьков: удар по фармакадемии, пострадавших уже четыре (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2025 в 13:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество пострадавших в результате утренней атаки на Харьков возросло до четырех.".