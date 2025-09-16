Live
  • Вт 16.09.2025
Атака БпЛА на Харків: удар по фармакадемії, постраждалих вже чотири (відео)

Події 13:19   16.09.2025
Вікторія Яковенко
Атака БпЛА на Харків: удар по фармакадемії, постраждалих вже чотири (відео) Фото: Олег Синєгубов

Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки на Харків зросла до чотирьох.

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждали три жінки віком 51, 52 і 54 роки та 89-річний чоловік. Усі – в легкому стані.

«Була інформація від Сил протиповітряної оборони, що «шахеди» заходять на місто. Пролунала повітряна тривога, частину «шахедів» було збито. Один з «шахедів» влучив в адміністративну будівлю одного з вищих навчальних закладів. Зруйновано дах, одне перекриття. Для розуміння, це медичний заклад фармацевтичного спрямування. В цьому приміщенні був підрозділ щодо підвищення кваліфікації», – зазначив Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, що було пряме влучання у дах фармакадемії. Там люди не перебували, адже шість працівників вчасно спустились у підвальне приміщення.

«Виникла пожежа – 150 кв м даху горіло. Зараз пожежу вже локалізували. Цей будинок розташований серед багатоповерхівок. Це житлова забудова Харкова, поряд розташований ринок, де було багато людей», – підкреслив мер.

Терехов зазначив, що місто допоможе усунути наслідки атаки безпілотника по корпусу Національного фармацевтичного університету.

«Будемо разом відновлювати та наводити лад. Це пам’ятка архітектури місцевого значення», – зазначив він.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують російські безпілотники. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що на місці удару в Слобідському районі спалахнула пожежа. Про трьох постраждалих інформував міський голова. Він уточнив, що «шахед» влучив у навчальний заклад, поряд знаходиться ринок.

Синєгубов уточнив, що місто атакували кілька БпЛА, частину з них вдалося збити. Він зазначив, що об’єкт, куди влучив дрон, не мав жодного стосунку до військових чи оборонної промисловості — це виключно цивільна будівля в центральній частині міста. «Очевидно, метою ворога було ураження максимальної кількості мирних людей», – вважає Синєгубов.

Читайте також: Момент удару ворожого БпЛА по Харкову потрапив на камеру (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
