«Прилет» под Харковом: в обесточенных Дергачах будут подавать воду по графику
График подачи воды ввели в Дергачах в связи с отсутствием электроэнергии после «прилета», сообщает глава громады Вячеслав Задоренко.
Согласно этому графику, который вводит КП «Дергачикоммунсервис», насосы будут подавать воду в систему централизованного водоснабжения сегодня, 17 сентября, с 19:00 до 21:00 и завтра, 18 сентября, с 7:00 до 9:00.
«Уважаемые дергачевцы, пожалуйста, позаботьтесь о запасах воды в ваших квартирах! Жителям частного сектора для забора воды рекомендуем использовать общественные колодцы и источники общего пользования. Если к завтрашнему утру электроэнергия не появится, будут введены следующие графики, о чем мы сообщим дополнительно», — пишет Задоренко.
Напомним, об отсутствии электроснабжения сообщили после 16:00 17 сентября главы Дергачевской и Малоданиловской громад. Враг попал в объект энергетической инфраструктуры, написал глава Малоданиловской ТГ Александр Гололобов. Вячеслав Задоренко сообщил, что в результате очередного российского удара была повреждена высоковольтная линия электропередачи, которая питает Дергачевщину. Учитывая сложность восстановительных мероприятий, определить точные сроки завершения ремонта пока невозможно, констатировал Задоренко.
Как сообщалось, около 12:50 россияне ударили из РСЗО с кассетным боеприпасом по поселку Слатино Дергачевской громады. Повреждены жилые дома и хозяйственные помещения, возникли пожары. Погиб 73-летний гражданский мужчина, в момент удара он был в гараже в своем дворе. 70-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс.
