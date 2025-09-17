«Приліт» під Харковом: у знеструмлених Дергачах подаватимуть воду за графіком

Графік подачі води запровадили у Дергачах через відсутність електроенергії після «прильоту», повідомляє голова громади Вячеслав Задоренко.

Згідно з цим графіком, який вводить КП «Дергачікомунсервіс», насоси подаватимуть воду у систему централізованого водопостачання сьогодні, 17 вересня, з 19:00 до 21:00 і завтра, 18 вересня, з 7:00 до 9:00.

“Шановні дергачівці, будь ласка, подбайте про запаси води у ваших квартирах! Мешканцям приватного сектору для забору води радимо використовувати громадські колодязі та джерела загального користування. Якщо до завтрашнього ранку електроенергія не з’явиться, будуть введені наступні графіки, про що ми повідомимо додатково”, – пише Задоренко.

Нагадаємо, про відсутність електропостачання повідомили після 16:00 17 вересня голови Дергачівської та Малоданилівської громад. Ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури, написав голова Малоданилівської ТГ Олександр Гололобов. Вячеслав Задоренко повідомив, що внаслідок чергового російського удару було пошкоджено високовольтну лінію електропередачі, яка живить Дергачівщину. Враховуючи складність відновлювальних заходів, визначити точні терміни завершення ремонту поки що неможливо, констатував Задоренко.

Як повідомлялося, близько 12:50 росіяни вдарили з РСЗВ з касетним боєприпасом по селищу Слатине Дергачівської громади. Пошкоджені житлові будинки та господарські приміщення, виникли пожежі. Загинув 73-річний цивільний чоловік, на момент удару він був у гаражі у своєму дворі. 70-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.