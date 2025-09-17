Live
Смертельное ДТП на Харьковщине: столкнулись ВАЗ и микроавтобус (фото)

Происшествия 21:44   17.09.2025
Елена Нагорная
Авария, в которой погибли два человека, произошла в поселке Ольшаны Солоницевской громады 17 сентября.

На автодороге Харьков-Ахтырка столкнулись ВАЗ-217230 и микроавтобус Mercedes Benz Sprinter, которые двигались во встречном направлении, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате аварии погиб на месте пассажир ВАЗа. Также в карете «скорой» по дороге в больницу скончался водитель легковушки. Различные травмы получил водитель Mercedes, его направили в медучреждение.

Следователи осматривают место происшествия и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Авария в поселке Ольшаны Солоницовской громады 17 сентября

Читайте также: 14-летний совершил ДТП в Харькове: соцсети всколыхнула его дерзкая езда 📹

Напомним, 10 сентября полицейские Харьковщины сообщали, что в регионе возросло количество ДТП. С начала года в дорожных авариях уже погибли 65 человек, в том числе пять детей. Разные травмы получили 573 человека. Анализ, проведенный полицейскими, свидетельствует: наиболее аварийно опасное время суток – с 14:00 до 20:00. А пик количества ДТП приходится на промежуток с 15:00 до 18:00. Осторожными призывают быть не только водителей, но и пешеходов. Ведь количество аварий с ними также увеличивается.

