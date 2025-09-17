Смертельна ДТП на Харківщині: зіткнулися ВАЗ і мікроавтобус (фото)

Аварія, в якій загинули двоє людей, сталася у селищі Вільшани Солоницівської громади 17 вересня.

На автодорозі Харків-Охтирка зіткнулися ВАЗ-217230 та мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter, які рухалися у зустрічному напрямку, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Внаслідок аварії загинув на місці пасажир ВАЗу. Також у кареті «швидкої» дорогою до лікарні помер водій легковика. Різних травм зазнав водій Mercedes, його направили до медзакладу.

Слідчі оглядають місце події та вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, 10 вересня поліцейські Харківщини повідомляли, що у регіоні зросла кількість ДТП. З початку року в дорожніх аваріях уже загинули 65 людей, зокрема п’ять дітей. Різні травми отримали 573 особи. Аналіз, проведений поліцейськими, свідчить: найбільш аварійно-небезпечний час доби – з 14:00 до 20:00. А пік кількості ДТП припадає з 15:00 до 18:00. Обережними закликають бути не лише водіїв, а й пішоходів. Адже кількість аварій із ними також зростає.