Смертельна ДТП на Харківщині: зіткнулися ВАЗ і мікроавтобус (фото)
Аварія, в якій загинули двоє людей, сталася у селищі Вільшани Солоницівської громади 17 вересня.
На автодорозі Харків-Охтирка зіткнулися ВАЗ-217230 та мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter, які рухалися у зустрічному напрямку, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Внаслідок аварії загинув на місці пасажир ВАЗу. Також у кареті «швидкої» дорогою до лікарні помер водій легковика. Різних травм зазнав водій Mercedes, його направили до медзакладу.
Слідчі оглядають місце події та вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Читайте також: 14-річний скоїв ДТП у Харкові: соцмережі сколихнула його зухвала їзда 📹
Нагадаємо, 10 вересня поліцейські Харківщини повідомляли, що у регіоні зросла кількість ДТП. З початку року в дорожніх аваріях уже загинули 65 людей, зокрема п’ять дітей. Різні травми отримали 573 особи. Аналіз, проведений поліцейськими, свідчить: найбільш аварійно-небезпечний час доби – з 14:00 до 20:00. А пік кількості ДТП припадає з 15:00 до 18:00. Обережними закликають бути не лише водіїв, а й пішоходів. Адже кількість аварій із ними також зростає.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Смертельна ДТП на Харківщині: зіткнулися ВАЗ і мікроавтобус (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2025 в 21:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аварія, в якій загинули двоє людей, сталася у селищі Вільшани Солоницівської громади 17 вересня.".