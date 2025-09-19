Live
  • Пт 19.09.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.79

В Харькове будут перекрывать центральные улицы – подробности

Транспорт 10:50   19.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове будут перекрывать центральные улицы – подробности Фото: ХГС

О том, какие временные ограничения планируются на дорогах в Харькове, сообщили в пресс-службе мэрии. 

Так 20 сентября в городе частично перекроют перекресток на улице Григория Сковороды и проулка Мечникова.

А 27 сентября с 15:00 до 18:00 полностью перекроют движение транспорта на улице Свободы на участке от улицы Сумской до улицы Алчевских.

«Также в этот день будут действовать частичные ограничения движения  на ул. Университетской, в пер. Ярмарочном, на пл. Конституции и пл. Павловской», – добавили в горсовете.

Напоним, в Службе восстановления и развития инфраструктуры сообщали, что на Харьковщине с 22 сентября возобновляют работу автоматические комплексы габаритно-весового контроля (WIM).

Читайте также: Тепло возвращается: прогноз погоды в Харькове и области на 19 сентября

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
17.09.2025, 17:47
РФ хочет пробраться в тыл ВСУ на севере Харькова и возле Чугуева – ISW
РФ хочет пробраться в тыл ВСУ на севере Харькова и возле Чугуева – ISW
19.09.2025, 07:18
«Они все «ждуны»: Коваленко о тех, кто отказывается от эвакуации
«Они все «ждуны»: Коваленко о тех, кто отказывается от эвакуации
19.09.2025, 09:39
Новости Харькова — главное 19 сентября: ситуация на линии фронта, обстрелы
Новости Харькова — главное 19 сентября: ситуация на линии фронта, обстрелы
19.09.2025, 08:47
Сегодня 19 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 сентября: какой праздник и день в истории
19.09.2025, 06:00
Проекты Ассоциации прифронтовых городов и громад готовы финансировать партнеры
Проекты Ассоциации прифронтовых городов и громад готовы финансировать партнеры
19.09.2025, 11:20

Новости по теме:

12:05
Важные дороги отремонтировали на Харьковщине: откуда взяли деньги (фото)
10:25
Где в Харькове перекроют дороги и как нужно будет объезжать – данные мэрии
10:55
Дорожники восстановили трассу после удара баллистики по Харькову (фото)
09:11
На Харьковщине отремонтируют дороги на полмиллиарда гривен: где будут работы
18:16
Какие дороги будут ремонтировать на Харьковщине, сообщил Синегубов

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Харькове будут перекрывать центральные улицы – подробности»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2025 в 10:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, какие временные ограничения планируются на дорогах в Харькове, сообщили в пресс-службе мэрии. ".