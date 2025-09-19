В Харькове будут перекрывать центральные улицы – подробности
Фото: ХГС
О том, какие временные ограничения планируются на дорогах в Харькове, сообщили в пресс-службе мэрии.
Так 20 сентября в городе частично перекроют перекресток на улице Григория Сковороды и проулка Мечникова.
А 27 сентября с 15:00 до 18:00 полностью перекроют движение транспорта на улице Свободы на участке от улицы Сумской до улицы Алчевских.
«Также в этот день будут действовать частичные ограничения движения на ул. Университетской, в пер. Ярмарочном, на пл. Конституции и пл. Павловской», – добавили в горсовете.
Напоним, в Службе восстановления и развития инфраструктуры сообщали, что на Харьковщине с 22 сентября возобновляют работу автоматические комплексы габаритно-весового контроля (WIM).
